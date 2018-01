Anlaufstelle für Bauwillige in Erkner

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) "Baukompetenzzentrum" steht aus alten Zeiten draußen dran, und das ist Absicht. Die private Bürogemeinschaft in den Räumen in der Neu Zittauer Straße 15, die am Dienstagnachmittag mit zahlreichen Gratulanten eröffnet worden ist, soll Anlaufstelle für alle Bauwilligen sein. Gebildet wird die Gemeinschaft von Hans-Jürgen Trillhase, Vertriebsberater der Firma Preiswert-bauen24, der mit seinem früheren Partner schon bisher in den Räumen arbeitete, der Baufinanzierungsberaterin Viola Zelazny-Nowak und der Ortsgruppe Erkner des Eigentümer-Verbands Haus und Grund. Sie wird in dem Raum ab heute einmal im Monat eine Rechtsberatung für Mitglieder anbieten, außerdem soll - ebenfalls heute - besprochen werden, ob künftig und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die Verbraucherzentrale eine Energieberatung anbieten wird. Der Ortsverein Erkner von Haus und Grund hat etwa 115 Mitglieder, sagt der Vorsitzende, Helmut Roschkowski, und zwar bis aus Königs Wusterhausen und Fürstenwalde. Das Trio in der Bürogemeinschaft will sich gegenseitig ergänzen: "Einer ist immer da", so Viola Zelazny-Nowak.