Glatte Straßen bremsen Schulbus aus

Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Durch Glätte und Schnee kam es am Dienstagmorgen ab etwa 6 Uhr auf allen Buslinien des Busverkehrs Oder-Spree zu Verspätungen von bis zu einer Stunde, wie Bahnsprecher Burkhard Ahlert mitteilte. In Kagel etwa warteten die Schüler knapp 40 Minuten auf den Schulbus der Linie 429. Dieser konnte auf der Bundesstraße 1 am Abzweig Richtung Kienbaum aufgrund von Fahrbahnglätte nicht weiterfahren. "Ein paar Schüler sind zu spät zur ersten Stunde gekommen", erzählte Jens Kwietschinsky vom Sekretariat der Grundschule Grünheide. Einige Eltern hätten telefonisch Bescheid gegeben, dass der Bus Verspätung hat.

Eine Handvoll Schüler des Carl-Bechstein-Gymnasiums in Erkner saß ebenfalls in dem 429er Bus. "Ich hatte selbst Unterricht in der ersten Stunde", sagte der stellvertretende Schulleiter Peter Müller. "Vereinzelt kamen Schüler später, aber das ist so bei dem Wetter. Das ist kein Drama. Die Busse fahren langsamer und vorsichtiger oder werden ausgebremst." Auch eine Kollegin, die aus Richtung Berlin kam, stand im Stau und verspätete sich um eine Viertelstunde. "Das passiert", so Müller.

In der Jähn-Grundschule in Fürstenwalde gab es am Morgen keine witterungsbedingten Probleme. Die meisten Schüler kämen ohnehin aus der näheren Umgebung, hieß es aus dem Sekretariat. Von den Schülern der Grundschule Heinersdorf kam ebenfalls niemand zu spät. "Wir hatten keine Probleme, alle Schüler sind pünktlich angelandet, aus allen Richtungen", sagte auch Ines Teichmann von der Grundschule Briesen.