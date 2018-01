Polizeibericht Schwedt vom 17.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Sperrung nach Frontalkollision

Flieth. Zwei Personenwagen sind am Dienstagmorgen auf der Verbindungsstraße zwischen Flieth und Stegelitz frontal zusammengestoßen. Eine Opel-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Die Frau wurde im Krankenhaus in Prenzlau behandelt. Die Verbindungsstraße musste von 7.50 bis 9 Uhr gesperrt werden.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Prenzlau. Ein 28 Jahre alter Mann ist am Montagvormittag in Prenzlau beim Fahren unter Drogeneinfluss ertappt worden. Die Polizisten hatten den Fahrer des Opels auf der Straße Am Igelpfuhl kontrolliert.

Ohne Führerschein erwischt

Pinnow. Am Dienstagmorgen wurde ein 29-Jähriger nahe Pinnow beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Der Mann war auf der Ortsverbindungsstraße von Mürow nach Pinnow unterwegs.