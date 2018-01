Polizeibericht Eberswalde vom 17.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Zwei Verletzte bei Glätte-Unfällen

Eberswalde. Im Einzugsbereich der Polizeidirektion Ost hat der Wintereinbruch am Dienstag zwischen 5 und 8 Uhr zu 43 witterungsbedingten Unfällen geführt. In Bernau waren auf der Zepernicker Chaussee auf Höhe der Grundschule zwei Autos zusammengestoßen. Eine der Unfallbeteiligten wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro. Und auf der A 11 geriet zwischen den Anschlussstellen Lanke und Wandlitz ein Auto ins Rutschen, drehte sich und prallte gegen die Leitplanke. Auch hier zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 5000 Euro an.

Diebe stehlen Bagger-Zubehör

Bernau. Von einer Baustelle an der Johann-Friedrich-A.-Borsig-Straße haben Unbekannte diverse hydraulische Anbauteile eines Baggers gestohlen – unter anderem die Grabeschaufel. Die Tat wurde am Montag angezeigt. Zur Schadenshöhe gab es noch keine Angaben.

Graffitischmierereien an Schule und Heim

Eberswalde. An einem Schulgebäude in der Rheinsberger Straße und an einem Wohnheim in der Straße Zum Schwärzesee haben unbekannte Täter Graffiti-schmierereien hinterlassen. Ein politischer Hintergrund sei nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht anzunehmen, teilt die Polizei mit. Kriminalisten der Inspektion Barnim würden zu den Tätern ermitteln. Die Sachbeschädigungen waren am Sonnabend und am Montag angezeigt worden.