Polizeibericht Bernau vom 17.01.2018

Bernau (MOZ) Mordkommission ermittelt

Ahrensfelde. Im Fall des am Sonntagvormittag leblos im Wuhlefließ bei Ahrensfelde aufgefundenen Mannes wird inzwischen durch die Mordkommission ermittelt. Als der Mann am Sonntagvormittag aufgefunden wurde, gab es keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung gehen die Beamten von einem Tötungsdelikt aus. Bei dem Mann handelt es sich um einen 54 Jahre alten Berliner.

Mehrere Baggerteile gestohlen

Bernau. Unbekannte haben auf einer Baustelle in der Johann-Friedrich-A.-Borsig-Straße in Bernau mehrere Anbauteile eines Baggers gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montag angezeigt. Unter anderem wurde eine Grabeschaufel entwendet.

Graffitischmierereien an zwei Gebäuden

Eberswalde. Graffitischmierereien sind von Unbekannten an einem Schulgebäude in der Rheinsberger Straße und an einem Wohnheim in der Straße Zum Schwärzesee hinterlassen worden. Ein politisch motivierter Hintergrund wird nicht ausgeschlossen. Die Schmierereien wurden am Sonnabend sowie am Montag angezeigt.

Noch bis Donnerstag, jeweils von 7.45 bis 16 Uhr fallen Züge zwischen Eberswalde und Bernau sowie Richtung Berlin-Lichtenberg und Hauptbahnhof aus. Betroffen sind der RE 3, RE 66 und RB 24, teilt die Bahn AG mit. Zwischen Bernau und Lichtenberg fahren Busse.

Verkehrstipp