Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 17.01.2018

Karin Sandow

Frankfurt (MOZ) Auf der Kreuzung zusammengestoßen

Am Montagnachmittag hat sich auf der Kreuzung Eisenhüttenstädter Chaussee/Am Goltzhorn ein Unfall ereignet. Gegen 16.30 Uhr stießen dort ein Nissan und ein Mitsubishi zusammen. Beide Fahrer wollten zur Autobahn, der Nissan von der Eisenhüttensädter Chaussee aus Frankfurt und der Mitsubishi aus Richtung Am Goltzhorn. Die Fahrzeuge kollidierten aus ungeklärter Ursache seitlich. Dabei erlitt die Nissanfahrerin leicht Verletzungen. Die Ampelanlage war zu der Zeit außer Betrieb. Der Sachschaden wird mit 5000 Euro angegeben.

Im Regionalexpress festgenommen

Bundespolizisten haben Sonntagnacht einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Regionalexpress zwischen Frankfurt und Berlin festgenommen. Der 26-Jährige wurde per Strafvollstreckungsbefehl gesucht, weil er wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungsvorschriften und Diebstahls sowie später wegen mehrerer Sachbeschädigungen verurteilt worden war. Da er ohne festen Wohnsitz ist, wurde Sicherungshaft gegen ihn angeordnet.

Werkzeugmaschinen gestohlen

Zwischen Freitag und Montag sind Unbekannte in Büro- und Lagerräume einer Firma an der Gubener Straße eingebrochen. Dort stahlen sie diverse Werkzeugmaschinen. Der Schaden wird mit rund 5000 Euro angegeben.

Geblitzt wird heute unter anderem an der Luckauer Straße in Richtung Große Müllroser Straße. Am Donnerstag steht ein Blitzer am Buschmühlenweg.

Blitzer