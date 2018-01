Polizeibericht Strausberg vom 17.01.2018

Margrit Meier

Strausberg (MOZ) Frontal zusammengestoßen

Hennickendorf. Der erste Schnee in diesem Jahr hat am Dienstag zu zahlreichen Unfällen geführt. So auch auf der Berliner Straße in Höhe DLRG. Gegen 5.30 Uhr stießen hier ein VW und ein Nissan frontal zusammen. Dabei wurde der Fahrer des VW verletzt und musste ins Krankenhaus gefahren werden. Der Fahrer des Nissan blieb unverletzt und konnte die Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Der Sachschaden beträgt ungefähr 3000 Euro. Bis 8 Uhr war die Straße voll gesperrt.

Diebe immer wieder im Solarpark

Garzau. Bereits in der Nacht zum Freitag haben Unbekannte den Maschendrahtzaun zum Solarpark aufgeschnitten. Sie stahlen Aluklemmen. In der darauf folgenden Nacht stahlen Unbekannte mehrere Kartons mit Kabelbindern und eine große Kabelschere. Zwischen 13. und 15. Januar verschwanden vom Gelände 24 Paletten mit je 30 Solarmodulen sowie zwei Kabeltrommeln. Schadenssumme ca. 108 000 Euro.

Einbruch in Kellerbox

Strausberg. In der Jungfernstraße brachen Unbekannte Montag zwischen 12 und 19 Uhr eine Kellerbox auf. Sie stahlen: Stichsäge, Bohrmaschine und Mountainbike. Schaden: ca. 1200 Euro.