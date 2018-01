Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Handy bezahlt, aber nicht bekommen

Rheinsberg (RA) Ein Rheinsberger hat Anzeige wegen Betrugs erstattet. Kurz vor Weihnachten hatte er ein Handy im Internet gekauft und 250 Euro bezahlt. Die Verkäuferin will das Gerät verschickt haben. Nur angekommen ist es nicht.

Beim Diebstahl gestört

Lindow (RA) In Lindow versuchten Unbekannte am Montag Treibstoff aus einem Ford zu stehlen. Dabei wurden sie gestört. Schaden am Auto: 20 Euro.