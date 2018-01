Gottschalk doch wieder im Rennen

Jürgen Rammelt

Tupiza (MZV) Für den Rheinsberger Timo Gottschalk geht das Abenteuer bei der Rallye Dakar 2018 wider Erwarten doch weiter. Am Montag war nach übereinstimmenden Medienberichten die Rede von einem Ausschlussdes saudisch-deutschen Duos Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk im Mini des Teams X-raid. Nach einem Abbruch der achten Wertungsprüfung hatten die Stewards das Gespann aus dem Rennen genommen. Al-Rajhi und Gottschalk legten dagegen Einspruch ein. Wie Timo Gottschalk am Dienstag auf Nachfrage am Telefon berichtete, hat der Veranstalter jedoch einen Fehler gemacht. "Es geht dabei um die Art und Weise, wie sie uns aus dem Rennen genommen haben", so der Navigator, der 2011 mit dem Katari Nasser Al- Attiyah die Dakar gewann und zum zehnten Mal an dem Wüstenmarathon teilnimmt. "Den Fehler haben sie nun eingesehen und lassen uns nun doch wieder starten. Was für die nächsten Tage wird, entscheidet sich erst noch", so Gottschalk weiter.

Die Dramatik bei der 40. Auflage der Rallye Dakar nimmt jedenfalls kein Ende. Besonders betroffen ist davon das saudisch-deutsche Duo Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk. Nachdem die beiden aufgrund zahlreicher unglücklichen Umstände auf den ersten Etappen viel Zeit verloren hatten (RA berichtete), wollten sie vor allem nach dem Ruhetag am Sonnabend zeigen, dass sie durchaus mithalten können.

"Da unser Rückstand zu den Führenden inzwischen über vier Stunden beträgt, geht es lediglich um gute Platzierungen auf den noch verbleibenden Etappen", erklärte der Rallye-Navigator aus Rheinsberg am Ende der vorigen Woche. Doch auch auf der achten Etappe hatten Al-Rajhi und Gottschalk, die am Vortag bereits Bekanntschaft mit dem Pazifik machen mussten, erneut Pech.

Daraufhin hieß es in einer Information der Wettkampfleitung, dass das Duo die Wertungsprüfung abgebrochen hätte und das Team im Anschluss von den Stewards aus dem Rennen genommen wurde. Das war jedenfalls der Stand am Montag, an dem die neunte Etappe von der Wettkampfleitung wegen unpassierbarer Straßen und Wege gestrichen worden war. Am Dienstag folgte nun die Rolle rückwärts: Al-Rajhi und Gottschalk sind wieder im Rennen. Vorerst.

Die diesjährige Auflage der Dakar ist nach Meinung zahlreicher Teilnehmer die weitaus anspruchsvollste Rallye, die je stattfand. Zahlreiche Favoriten wie Nani Roma, Sebastien Loeb und Bryce Menzies sind bereits ausgeschieden. Von den ehemals sieben Minis von X-raid sind noch fünf im Rennen.

Während die Crews um Positionen kämpften, hatten die Organisatoren mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Durch starke Regenfälle war das Biwak in Tupiza überschwemmt. Alle Servicefahrzeuge mussten den Platz verlassen und durften nicht mehr auf das Gelände fahren. Die Behörden sperrten daraufhin die Straße neben dem Biwak. Dort reihten sich die Teams auf und bauten auf umliegenden Flächen ihren Servicepark auf.

Führende in der Gesamtwertung nach acht Etappen sind Carlos Sainz und Lucas Cruz (beide Spanien) im Peugeot, gefolgt von Nasser Al-Attiyah (Katar) und Maurice Baumel (Frankreich) im Toyota. Allerdings beträgt der Abstand zwischen den beiden führenden Teams bereits über eine Stunde, so dass es schwer sein wird, Carlos Sainz noch zu überholen. Doch dem Spanier wurde eine Zeitstrafe aufgebrummt, aktuell droht ein Rechtsstreit. Denn ein Unfall zwischen Sainz und einem Quad-Fahrer lässt die Wogen hochschlagen. Carlos Sainz hatte am Montag ein wenig von seinem Vorsprung in der Gesamtwertung eingebüßt. Der Spanier wurde von der Rennleitung mit einer Zeitstrafe von zehn Minuten belegt. Somit liegt Sainz vor der zehnten Etappe nur noch 56 Minuten vor Nasser Al-Attiyah.