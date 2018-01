Schneeglätte unterschätzt

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Der erste Schnee dieses Winters hat am Dienstmorgen zu mehreren Unfällen geführt. So stießen auf der Zepernicker Chaussee ein Toyota und ein Audi in Höhe der Grundschule zusammen. Dabei wurde die Fahrerin des Audi leicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt geschätzte 30000 Euro. Die Zepernicker Chaussee war von 5.50 Uhr bis 6.50 Uhr gesperrt. Zehn Feuerwehrleute aus Bernau und Schönow sicherten die Unfallstelle und beräumten die Straße.

Um 6 Uhr stand auf der Bundesautobahn A 11 zwischen den Anschlussstellen Lanke und Wandlitz ein Pkw Chevrolet entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Der 27-jährige Fahrer war in Richtung Berlin unterwegs, verlor die Kontrolle über den Wagen, stieß gegen die Mittelleitplanke, drehte sich und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Mann klagte über Nackenschmerzen und wurde ins Krankenhaus gefahren. Der Chevrolet musste abgeschleppt werden.

Ebenfalls auf der Bundesautobahn A11, kurz hinter der Anschlussstelle Bernau-Nord in Fahrtrichtung Norden, ist kurz vor 6 Uhr ein Sattelschlepper bei starkem Schneefall ins Schlingern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw durchbrach die Leitplanke und riss sich dabei den Fahrzeugtank auf. Etliche Liter Dieselkraftstoff traten aus.

Der Fahrer eines Kleintransporters erkannte die ungesicherte Unfallstelle zu spät und fuhr ungebremst auf den Sattelschlepper auf. Der Mann wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

Zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Bernau und Birkholz dichteten den Tank des Sattelschleppers ab und nahmen den ausgetretenen Dieselkraftstoff auf.