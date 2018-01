Mit Kandidat zur Agrardemo in Berlin

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der bündnisgrüne Bürgermeisterkandidat René Trocha fährt am 20. Januar gemeinsam mit Interessierten zur "Wir haben es satt-Demonstration!" nach Berlin. "Zusammen mit engagierten Bürgern aus dem Doppeldorf möchte ich ein Zeichen für die dringend notwendige Agrar- und Ernährungswende setzen", sagt Trocha. Die Demonstration beginnt am Berliner Hauptbahnhof um 11 Uhr - die Abfahrt mit der S-Bahn am S-Bahnhof Petershagen-Nord erfolgt um 9.44 Uhr.

"Ich nehme an der ,Wir haben es satt-Demonstration!' teil, um zu verdeutlichen, dass die Agrarpolitik der Großen Koalition eine Katastrophe ist und deren Entscheidungen nicht mehr tragbar sind", sagt der Bürgermeisterkandidat. Damit müsse endlich Schluss sein. Eine Agrar- und Ernährungswende sei dringend notwendig, daher wolle er auffordern, am 20. Januar an der Demonstration teilzunehmen.

Weitere Informationen zur Veranstaltungen: https://www.wir-haben-es-satt.de