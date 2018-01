Polizei bittet Bürger nach Raub um Mithilfe

Uwe Spranger

Fürstenwalde (MOZ) Im Zusammenhang mit einem Raub am 9. Januar in Fürstenwalde bittet die Polizei die Bürger um Mithilfe. Eine bisher unbekannte männliche Person versuchte an besagtem Tag gegen 4.30 Uhr, einer Frau in der Lotichiusstraße die Tasche zu entreißen. Dabei wurde die Frau an ihren Händen verletzt.

Mit Hilfe der Geschädigten hat die Polizei nun ein Phantombild erstellt. Die Sicherheitskräfte fragen, wer diesen Mann kennt oder Angaben darüber machen kann, wo er sich aufhält. Erste Ermittlungen ergaben, dass er sich in der Vergangenheit oft morgens gegen 5 Uhr auf dem Bahnhofsgelände und den Bahnsteigen aufgehalten haben soll.

Der Gesuchte ist laut Beschreibung von Zeugen zirka 35 bis 38 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, von schlanker bis kräftiger Gestalt und hat dunkle Haare. Da er einen "ortsüblichen Dialekt" gesprochen habe, wird als Nationalität deutsch vermutet.

Wie weiter mitgeteilt wurde, war der Mann mit schwarzer Wollmütze, dunkelgrauer Bundjacke und dunkelgrauen Schnürschuhen bekleidet, hatte einen dunkelgrauen, alten Rucksack dabei und war mit einem alten, schwarzen Herrenrad unterwegs.

Hinweise nehmen die Polizei in Fürstenwalde oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kontakt: Telefon 03361 5680