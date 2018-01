Große Nachfrage nach Wintersachen

Christina Sleziona

Eberswalde (MOZ) In dieser Jahreszeit herrscht in den Eberswalder Kleiderkammern des Arbeitslosenverbands Deutschland und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wieder Hochbetrieb. Besonders Familien mit Kindern suchen in den Kleiderbergen nach warmen Jacken, Pullovern und Schuhen. Der Vorrat reicht aber meist nicht aus.

Kerstin Mustafic, Leiterin des Arbeitslosenservice Eberswalde, organisiert die Kleiderkammer "Eberswalder Anker" in der Bergerstraße mit viel Herzblut. Sie teilt sich die Arbeit mit Hans-Peter Siebens. Er koordiniert das Möbellager, sie übernimmt die Ordnung in der Kleiderbörse, der Bücherstube und der Fundgrube. Hier gibt es alles, was das Herz mit kleinem Geldbeutel begehrt: Kleidung für Herren, Damen, Kinder und allerlei kleinere und größere Haushaltsgegenstände. Im Normalfall bringen Private die Kleidungsstücke selbst. Größere Spenden werden abgeholt. Besonders Winterstiefel fehlen jedoch in den Regalen.

Seit August 2017 sei die Nachfrage größer als zuvor, so Kerstin Mustafic. Hans-Peter Stiebens erklärt sich dieses Phänomen teilweise durch "den Flüchtlingsstrom und die Altersarmut." Großen Einfluss auf die hohe Nachfrage habe aber vor allem die wachsende soziale Armut trotz des Rückgangs der Arbeitslosenzahl.

Im "Eberswalder Anker" kann sich jeder, der sich mit einem Rentenbescheid, Asyl-, Studentenausweis oder einer Bedarfsgemeinschaftsnummer des Jobcenters ausweisen kann, für einen kleinen Obolus bedienen. Hier geht es nicht um den Profit. Bis zu elf Ehrenamtliche und gering beschäftigte Mitarbeiter helfen dabei, im Sinne der zufriedenen Kunden kostendeckend zu arbeiten.

Die Mitarbeiter der DRK Kleiderstube in der Wilhemstraße sind ebenfalls hochmotiviert, denn auch sie erleben großen Andrang. Die offene Kleiderkammer für jedermann bietet neben Spielzeug und Kinderbüchern vor allem Textilien an. Auch hier werden die Spenden zumeist von Privatpersonen selbst gebracht. Bei Haushaltsauflösungen werden die Sachen abgeholt. Die rund zwanzig zur Verfügung stehenden Container in der Stadt werden wöchentlich geleert. Vieles in den Containern ist nicht mehr zu gebrauchen, aber was sauber ist und keine Löcher hat, wird einsortiert und für kleines Geld verkauft.

Ingeborg Köhnen, die die Kasse betreut, fällt auch der angestiegene Bedarf für Kleiderkammern seit vergangenem Jahr auf. Die Scham halte viele Bedürftige davon ab, einzutreten. Die Nachfrage wachse dennoch stetig. Knapp wird der Vorrat ganzjährig vor allem bei den Übergrößen. In den Wintermonaten sind Pullover, gefütterte Jacken und warme Winterstiefel besonders für Kinder gefragt.

Leider reiche hier der Bestand oftmals nicht aus: "Wir können nur das verkaufen, was wir haben", erklärt Ingeborg Köhnen. "Wir sind allein auf die Spenden von Privatpersonen angewiesen und wir brauchen immer Nachschub."