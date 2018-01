Modernisierungswelle zum Jahresbeginn

Michael Dietrich

Schwedt (md) Das Centrum Kaufhaus erlebt zum Jahresbeginn eine regelrechte Modernisierungswelle. Mehrere Geschäfte haben gleichzeitig geschlossen, um ihre Ladeneinrichtungen zu erneuern oder zu renovieren. Da es zeitgleich Nachrichten über die Neueröffnung von Filialen im Oder-Center gab, machten bereits erste Gerüchte die Runde, dass die betreffenden Geschäfte im CKS bereits schließen würden.

Bernd Schramm vom Center-Management konnte dem jedoch entgegentreten: "Die Geschäfte, die derzeit geschlossen sind, modernisieren ihre Ladeneinrichtungen und öffnen alle im Januar wieder. Die Filiale von Tedi wird nach dem Umbau am 20. Januar öffnen, ebenso das Blumengeschäft Ohlbrechts Blumenland. Das Modegeschäft Ernsting's Family wird nach der Modernisierung am 26. Januar wieder eröffnen. Das Friseurstudio HDC hat ebenfalls renoviert und bereits wieder geöffnet", so Bernd Schramm.

Nach der Eröffnung von Ernsting's family im Oder-Center hatte der CKS-Manager natürlich viele Nachfragen, ob nun die Filiale im Centrum schließe. Im Gegenteil, konnte der Manager antworten. "Ernsting's family gestaltet seine Filiale im Centrum Kaufhaus nicht nur um, sondern hat sie sogar um das frühere Geschäft von Mein Trend erweitert", berichtet Bernd Schramm. Gebietsleiterin Petra Popplow von Ernsting's family verspricht ihren Kunden im helleren und übersichtlicheren Verkaufsräumen zur Neueröffnung am 26. Januar 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Ebenso konnte Bernd Schramm Gerüchte zerstreuen, wonach eine baldige Schließung von Woolworth ansteht. "Der Markt hat gerade erst seinen Mietvertrag bis Ende September verlängert", erklärte Bernd Schramm den Kunden. Der real-Markt im Oder-Center hatte im Rahmen seines bevorstehenden Umbaus angekündigt, dass er Woolworth als neuen Mieter für Verkaufsflächen vor dem Einkaufsmarkt gewonnen hat.

Die Modernisierung in zahlreichen Geschäften kommt gerade rechtzeitig vor einem Jubiläum des Kaufhauses in diesem Jahr. Das Haus feiert im Mai 20-jähriges Bestehen seit der Wiedereröffnung. Das 1972 errichtete Centrum Warenhaus wurde kurz nach der Wende vom Hertie-Konzern übernommen und sechs Jahre später geschlossen. Der Unternehmer Dieter Nolte-Franzen baute das Center für knapp zehn Millionen Mark um und eröffnete es 1998 unter dem neuen Namen Centrum Kaufhaus wieder. Kurze Zeit später geriet er selbst Finanzierungsengpässe. Seit 2002 wird das Center von der Immobiliengesellschaft Arnold Hertz aus Rostock verwaltet.