Libertasschule öffnet ihre Türen

Volkmar Ernst

Löwenberg (GZ) Wie es sich an der Libertasschule in Löwenberg lernt, das können sich künftige Siebtklässler und ihre Eltern am Freitag, 19. Januar, erklären lassen. Von 17 bis 19 Uhr stehen die Türen der Bildungseinrichtung am Waldstadion 4 in Löwenberg offen. Wer will, kann sich das Schulgebäude und die verschiedenen Fachräume ansehen. Schüler und Lehrer sind vor Ort, um bei Bedarf Fragen zum Schulalltag und zu den Arbeitgemeinschaften zu beantworten. Eingeladen sind zu dem Tag auch die Viertklässler der Grüneberger Schule, da sie ab der fünften Klasse ebenso die Schule in Löwenberg besuchen werden.