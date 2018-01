Land in Sicht

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Der Streit zwischen dem Seesportclub (SSC) und der Stadt Joachimsthal um ein Grundstück am Werbellinsee ist beigelegt. Darüber informiert Bürgermeister René Knaak-Reichstein auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung. Im November bereits hatte man sich zusammengesetzt, um einen neuen Pachtzins für die stadteigene Fläche auszuhandeln, mit dem nun offenbar beide Parteien leben können. Komplett in trockenen Tüchern ist die Angelegenheit noch nicht. Ende des Monats müssen die Stadtverordneten dem neuen Vertrag zustimmen.

Knackpunkt war unter anderem die Erhöhung des Pachtzinses. Etwa 13000Euro pro Jahr forderte die Stadt zu Beginn des Streits vom Verein - mehr als das Zehnfache des vorherigen Betrags. Auf welche Höhe sich nun stattdessen geeinigt wurde, gehöre zu den Vertragsinterna. Darüber wollen sich die Parteien nicht äußern. "Die Finanzierung steht", sagt Marian Hantke, Vorsitzender des SSC auf Anfrage dieser Zeitung. Nur so viel sei wichtig. Vertragspartner werde, so Hantke, nicht der Seesportclub werden, sondern der Wassersportclub Werbelow.

Im relativ jungen Verein, dem Hantke ebenfalls vorsitzt, sind sowohl Mitglieder des SSC als auch solche des früheren Nachbarn, dem Tauchclub Werbellow, vertreten. Dieser hatte sein Grundstück am See im Zuge der Pachtzinserhöhung im vergangenen Jahr geräumt. Noch ist die Fläche auch nicht wieder neu vergeben.

Denn in der Gemengelage gab es lange Zeit einen weiteren Konfliktpunkt: der Uferstreifen, der sowohl vor dem ehemaligen Tauchergrundstück als auch vor dem des SSC entlangläuft. Den hatte der neue Wassersportclub Werbelow nämlich separat vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) gepachtet. Zum Ärger Joachims-thals, die den Verein im Falle einer Kündigung der stadteigenen Fläche weiterhin auf dem zwei bis zwölf Meter breiten Streifen hätte dulden müssen. Das schmälert die Attraktivität des Seegrundstücks.

Doch auch in dieser Frage ist nun offenbar Einigung erreicht. Möglich wäre, dass der Abschnitt geteilt wird, Joachimsthal den Streifen an der ehemaligen Tauchclubfläche dann vom WSA pachtet, der Wassersportclub Pächter seines Uferstreifens am SSC-Grundstück bleibt. So die angedachte Lösung der Stadt. Der Verein wollte dieses Vorgehen nicht bestätigen. Darüber hinaus muss das WSA zustimmen.

Erst dann könnte Joachimsthal das frühere Tauchclub-Grundstück wieder als zusammenhängende Fläche am Werbellinsee anpreisen. Interessenten für das Areal gebe es laut Knaak-Reich-stein bereits. "Das ist momentan ein offenes Rennen, das im Februar entschieden werden soll", sagt er. Wahrscheinlich werde der Pächter wieder ein Verein sein.