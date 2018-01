Mit Solotrompete und Popband

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Trompete bläst der elfjährige Johannes Glogau bereits seit dem Vorschulalter. Als Fünfjähriger hatte er seine Begeisterung für dieses Instrument entdeckt und wurde damit zum jüngsten Schüler von Dirk Eise-nacher. "Normalerweise macht Blechblasunterricht für Kinder erst nach dem Zahnwechsel mit neun, zehn Jahren Sinn. Aber wenn jemand unbedingt will, werde ich ihn nicht ablehnen. Die Zeit der Zahnlücken hat Johannes mit Klavierspielen überbrückt", schmunzelt Eisenacher.

Sein Schüler kommt aus einer sehr musikalischen Neukünkendorfer Familie, in der Mutter, Vater und Geschwister alle ein Instrument oder mehrere spielen und gemeinsam auch Hausmusik gemacht wird. Der ältere Bruder spielt Orgel, Klavier und Kontrabass und hat bereits Wettbewerbserfahrung. "Die Eltern unterstützen den Musikunterricht ihrer Kinder sehr, ob es das Anhalten zum Üben ist oder die vielen Fahrten zur Musikschule, zu Proben oder Konzerten", meint Dirk Eisenacher anerkennend.

Inzwischen hat der Musiker und Lehrer der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule seinen Schützling musikalisch und auch mental so weit gebracht, dass er zum ersten Mal beim Regionalausscheid "Jugend musiziert" auftritt, der am Wochenende in Fürstenwalde ausgetragen wird. Auch da hat Dirk Eisenacher seine eigene Philosophie: "Für mich gilt nicht die Devise: Dabei sein ist alles. Ich schicke nur Schüler hin, die das wirklich selbst wollen und die musikalisch so gut sind, dass sie unter der mächtigen Konkurrenz nicht von vornherein scheitern. Das würde wohl eher demotivieren."

Es ist der bundesweit größte musikalische Talentewettbewerb, der in mehreren Regionalrunden ausgetragen wird und die Besten bis zum Bundesfinale führt. Johannes Glogau wird in der Kategorie Solo-Trompete mit Klavierbegleitung antreten und hat für den Wettbewerb drei Stücke einstudiert - ein klassisches von Carl Philipp Emanuel Bach, ein modernes sowie ein Jazz-Stück.

"Johannes ist sehr gut vorbereitet", schätzt sein Lehrer ein. Bei den öffentlichen Generalproben aller Wettbewerbsteilnehmer der Schwedter Musikschule durften auch die Angermünder Schüler mit auftreten und ihr Können vor Publikum und der Oderstadt"Konkurrenz" zeigen. Die Zusammenarbeit der beiden Musikschulen klappt gut. Einige Lehrer, wie Dirk Eisenacher, unterrichten auch an beiden Schulen.

Die Angermünder Musik- und Kunstschule wird bei "Jugend musiziert" außerdem vertreten durch Anton Mayer und Teresa Urban, Schlagzeugschüler von Corinna Linn, sowie der jungen Pop-Band "Die Halbstarken", geleitet von Lehrer Thomas Heyn .