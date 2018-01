Jugendlicher ohne Führerschein verursacht schweren Autounfall

Berlin (dpa) Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat am Dienstag in Alt-Hohenschönhausen einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten verursacht. Laut Polizei bog der Jugendliche, ohne auf den Verkehr zu achten, mit einem Auto an einer Kreuzung in die Gehrenseestraße. Dort stieß sein Auto mit einem anderen Wagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte dieser Wagen den Angaben zufolge gegen einen Laster.

Der 54-jährige Fahrer des Wagens und sein 80 Jahre alter Begleiter kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser, der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb wie der 17-Jährige und dessen 19-jähriger Begleiter unverletzt. Das Auto des Unfallverursachers wurde der Polizei zufolge ohne Wissen des Eigentümers benutzt, der Jugendliche besitze keine Fahrerlaubnis.