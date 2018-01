Entwurf überarbeitet, Ausnahmen für Neubau

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Nachdem im November die vorgebrachten Einwendungen zu einer Vertagung der Abstimmung über die Änderung des Bebauungsplans F 42 "Schwartzkopffstraße/Dallgower Straße" geführt hatten, stellte Stadtplaner Jörg Siegmüller vom Büro "kleyer.koblitz.siegmüller" am Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss einen modifizierten Entwurf für das Gebiet vor. Für den Neubau am Standort des "Bayerischen Hofs" müssten allerdings Ausnahmeregelungen getroffen werden.

Auf Hinweis des Landkreises wird die betreffende Fläche in dem überarbeiteten Entwurf zum F 42 A "Zentrum Schwartzkopffstraße" nun nicht mehr als "Kerngebiet", sondern als "urbane Fläche" klassifiziert. Dies hat den Vorteil, dass weniger Einschränkungen hinsichtlich der Nutzungsvielfalt gelten. Der Widerstand der Anwohner hatte sich vor allem gegen die geplanten textlichen Festsetzungen zu Geschossigkeit, Abstandsflächen oder gewerblicher Nutzung gerichtet. Die Betroffenen fürchten Einschränkungen ihrer Wohnqualität durch die neue Entwicklung, während sich die Stadtverwaltung eine Stärkung und Belebung des Stadtzentrums erhofft. Auch die Frage, ob das Grundstück der ehemaligen "Videoworld" in den Bebauungsplan einbezogen werden sollte, wurde kontrovers betrachtet. "Wir empfehlen die Einbeziehung, um an dieser Stelle die städtebauliche Situation zu klären", sagte Siegmüller am Mittwoch.

Sein Vorschlag lautete außerdem, die obersten Geschosse nur als Staffelgeschosse zuzulassen. Derzeit gilt eine fünfgeschossige Bebaubarkeit für dieses Gebiet. Konkrete Vorgaben zur Geschosshöhe sind im B-Plan nicht enthalten. Eine Mindestgeschossigkeit von drei soll die gewünschte urbane Verdichtung sicherstellen.

"Wir reden hier über einen sehr kleinen Teil von Falkensee. Hier sollen keine Einfamilienhäuser errichtet werden, denn an dieser Stelle wollen wir Urbanität erreichen. Eine Vorgabe von drei bis fünf Geschossen zur Potsdamer Straße hin, drei bis vier Geschossen Richtung Dallgower Straße und zwei bis vier Geschossen unterhalb der Schwartzkopffstraße nimmt auf die Gegebenheiten gut Rücksicht", meinte Bürgermeister Heiko Müller (SPD).

Modifiziert wurde auch die Einschränkung, dass in den Erdgeschossen keine Wohnnutzung erlaubt sein sollte. Dies gilt künftig dann nur noch straßenseitig, was für Stadtplaner Jörg Siegmüller größere Flexibilität bedeutet. Für bestehende Wohnungen gelte aber Bestandsschutz.

Auch der Entwurf für den geplanten Neubau am Standort des "Bayerischen Hofs" ist überarbeitet worden und wurde am Mittwoch in neuer Form präsentiert.

Zuletzt war ein erster Konzeptentwurf bei den Ausschussmitgliedern durchgefallen, weil der historische Aspekt von den Planern unberücksichtigt geblieben war. Reste von Identität, wenn nicht gar das ganze Gebäude zu erhalten, war noch im Oktober einhelliger Wunsch der Kommunalpolitiker gewesen. Auf diesen Wunsch sind Dipl.-Ing. Kristina Göllner von "Göllner Architekten" und Marco Bauer von "Bechtolsheim Real Estate" als Vertreter des Bauherren nun eingegangen. Ergebnis ist ein neu zu errichtender Gebäudekomplex, der bei den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses auf große Zustimmung traf.

Maßgebliche Elemente wie der Sockelbereich und die horizontale Gliederung sollen nun in die neue Fassadengestaltung übernommen werden. Die Fassade ist in unterschiedliche Abschnitte unterteilt. Der Altbaucharakter soll auf diese Weise erhalten bleiben.

"Wir versuchen, die Kleinteiligkeit der Fassade aufzunehmen, jedes Haus hat einen eigenen Eingang. In der Eckbebauung springt das fünfte Geschoss nicht zurück, um eine runde Ecke, also einen Erker, zu erhalten. Das sähe ansonsten komisch aus. Es soll wie ein Stadthaus sein, eine gewisse Ruhe ausstrahlen", so Göllner.

Die Ausschussmitglieder waren von den Vorschlägen sehr angetan. "Mir gefällt das sehr viel besser als der erste Entwurf. Ich bin froh, dass die Anregungen so schön umgesetzt sind", meinte etwa Anne von Fircks (Grüne/ABü).

Als "i-Tüpfelchen" soll als Spitze oben auf dem Eckerker eine kleine Kuppel entstehen, quasi als Erinnerung an das historische Gebäude. 54 Wohnungen sollen nach Fertigstellung hier zur Verfügung stehen, für jede Wohnung sei ein Stellplatz vorgesehen.

Für die Umsetzung der vorgeschlagenen Gestaltung sind allerdings einige Anpassungen und Ergänzungen im B-plan notwendig. So muss zur Eckbetonung durch den Dachaufsatz die zulässige Höhe des Gebäudes an dieser Stelle auf 50,50 Meter erhöht werden - derzeit entsprechen fünf Geschosse 49 Metern. Außerdem ist eine Ausnahme für den Erker sowie für das fünfte Vollgeschoss festzusetzen.

Sowohl der Entwurf des F 42 A "Zentrum Schwartzkopffstraße" als auch die notwendigen Änderungen hinsichtlich des Konzeptentwurfs für die Eckbebauung an der Potsdamer Straße wurden durch die Ausschussmitglieder einstimmig befürwortet. Die endgültige Entscheidung trifft nun wie gewohnt die Stadtverordnetenversammlung.