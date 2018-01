92-Jähriger in Hennigsdorf vermisst

Dirk Nierhaus

Hennigsdorf (HGA) Die Polizei sucht nach einem 92-jährigen Mann, der seit dem späten Dienstagnachmittag in Hennigsdorf verschwunden ist. Der kranke, vermutlich orientierungslose Mann, der im Seniorenheim in der Friedrich-Wolf-Straße lebt, wird seit 17.30 Uhr vermisst. Er soll mit einem Rollator unterwegs sein. Nachdem das Pflegepersonal ihn nach intensiver Suche im Haus und in der näheren Umgebung nicht gefunden hat, alarmierte es gegen 19.15 Uhr die Polizei. Diese setzte bei der Suche zunächst einen Fährtenhund und später einen Hubschrauber ein. Bis zum Redaktionsschluss dieser Zeitung gab es noch keine Spur von dem Mann.