Landesumweltamt erteilt Genehmigung

Patrik Rachner

Wustermark (MOZ) Das Landesumweltamt hat grünes Licht signalisiert: Der Drogeriekonzern dm kann nun endgültig im Güterverkehrszentrum Wustermark sein neues und hochmodernes Logistikzentrum bauen. Die Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) liegt dem Unternehmen nunmehr von der entsprechenden Behörde vor. Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) sprach am Dienstag von einem "riesigen Erfolg". Die Drogeriemarktkette investiert insgesamt 120 Millionen Euro am Standort und will rund 350 tarifgebundene Arbeitsplätze schaffen.

"Ich freue mich riesig. Wir haben nun finale Klarheit. Die gemeinsamen Anstrengungen haben sich gelohnt. Das Projekt kann nun umgesetzt werden", sagte Schreiber, der die Ansiedlung von dm als Meilenstein für die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Gemeinde bezeichnete. "Das ist auch der größte Erfolg meiner bisherigen Amtsperiode." Auch in der Firmenzentrale in Karlsruhe hätten laut Angaben des Bürgermeisters "die Sektkorken geknallt".

Der Verwaltungschef rechnet nun noch im Februar mit der offiziellen Grundsteinlegung, nachdem bereits bauvorbereitende Maßnahmen realisiert werden konnten. Auch die Hafenstraße im GVZ war wegen des Projektes eigens verlegt worden. 1,6 Millionen Euro hatte dm dafür investiert.

Die 16,2 Hektar große Fläche, auf der einst ein Gaskraftwerk hätte gebaut werden können, wenn vor rund sechs Jahren die Proteste gegen das damalige Bauprojekt nicht so ausufernd groß gewesen wären, war für einen "hohen einstelligen Millionenbetrag" an dm verkauft worden. Apropos Gaskraftwerk. Schreiber: "Dass wir damals gegen viele Widerstände gegen das Gaskraftwerk gestimmt haben, mit mir als Zünglein an der Waage, hat viel Kraft und Mut gekostet. Fast genau sechs Jahre später zahlt sich das nun aus. Das ist ein Sechser im Lotto."

Mit der Erteilung der BImSch-Genehmigung, die Baugenehmigung ist Bestandteil, greift der Kaufvertrag endgültig. Mit anderen Worten: die Summe fließt nun auch.

Gemäß der finalen Projektplanung sollen bis zur Fertigstellung des Logistikzentrums im Jahr 2020 unter anderem mit Blick auf die Gesamtinvestitionskosten allein 60 Millionen Euro in modernste Robotertechnik investiert werden.