Auf dem Weg zum "Triple-Triple"

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Fußballerinnen des FC Schwedt haben erneut den Hallenkreismeistertitel unter Dach und Fach gebracht. Im Turnier mit sechs Mannschaften im Modus "jeder gegen jeden" setzte sich das Team um Übungsleiterin Cerstin Ney ohne Niederlage deutlich an die Spitze des Klassements.

21 Treffer erzielten die Oderstädterinnen im Turnierverlauf - nur gegen Grün-Weiß Dobberzin wollte das Leder irgendwie nichts ins Tor. Die Begegnung endete 0:0. "Gegen den vermeintlich schwächeren Gegner haben Spielerinnen Einsatzzeiten bekommen, die sonst nicht im A-Kader stehen. Dobberzin hat stark gekämpft und wir ließen beste Chancen ungenutzt. Kurz vor Schluss haben wir ja noch das ersehnte Tor geschossen, doch der Schiedsrichter sah den Ball nicht hinter der Linie - alle anderen ja", kommentierte Cerstin Ney das torlose Spiel.

Die vier anderen Partien wurden vom FCS souverän gewonnen. Den Torhunger der jungen Schwedterinnen bekam ganz besonders das neue Frauenteam des DSV Vietmannsdorf zu spüren: Die Partie endete 11:0. Die DSV-Vertretung besteht erst seit März 2017. "Wir sind vom Staffelleiter angesprochen worden, ob wir nicht als Gaststarter an der Meisterschaft teilnehmen wollen - und wir dachten uns: Warum eigentlich nicht? Für uns sind Freundschaftsturniere und -spiele ein wichtiger Gradmesser", so der 29-jährige DSV-Coach Sven Zimdars, der nicht nur die Frauen trainiert. Er führt den Verein und ist auch Spielertrainer der ersten Männermannschaft.

"Auch wenn wir bei unserem ersten Hallenturnier keinen Punkt und kein Tor erzielt haben, dafür aber 27 Buden kassierten, sind meine Mädels alle noch top motiviert. Wir werden weiter fleißig trainieren, momentan jeden Sonntag, und dann ab dem Frühjahr auch Testspiele vereinbaren. Kontakte haben wir ja jetzt geknüpft. Unser Ziel ist es, die Mannschaft für die Saison 2018/19 im Spielbetrieb anzumelden", fügte er hinzu.

Wie gut eine Entwicklung bei fleißigem Training verlaufen kann, bewies die ebenfalls noch junge Spielgemeinschaft aus Tantow/Krackow, die seit dieser Saison dabei ist und nun Vizemeister bei ihrem ersten Championat wurde. Satte zehn Punkte aus fünf Spielen wurden eingefahren. Gegen den FC Schwedt hatte die SpG zum Auftakt beim 2:5 zwar keine Chance, doch dem VfB Gramzow ein 0:0 abzutrotzen, war schon "großes Kino". Siege gegen Vierraden, Dobberzin und Vietmannsdorf brachten letztlich den Silberplatz ein.

Mit Gramzow und Vierraden standen zwei gleichwertige Mannschaften im Mittelblock, die ihr Potential diesmal nicht ausschöpften. Beide hatten ein Torverhältnis von 12:5, der VfB besaß aber einen Punkt mehr auf dem Konto und belegte deshalb den dritten Platz. Die grün-weißen Damen aus Dobberzin errangen neben dem 0:0 gegen Schwedt noch einen knappen 1:0-Erfolg gegen den DSV und wurden Fünfte.

Insgesamt fielen 54 Treffer in den 15 Turnier-Partien. Als beste Torschützin wurde Deila Wykret vom alten und neuen Meister ausgezeichnet. Sie hatte acht Tore erzielt. Die Ehrung als beste Torfrau bekam Stefanie Kritschke (Dobberzin). Einen Sonderschmuck gab es für Pia Judisch, die an ihrem 18. Geburtstag im Trikot des FC Schwedt spielte.

Für die Oderstädterinnen ist mit dem ersten Titelgewinn der laufenden Saison auch der erste Schritt in Richtung erneutem Triple-Triumph getan. "Nachdem wir in den zurückliegenden beiden Jahren jeweils alle drei Titel gewannen, also auch den in der Liga sowie im Pokalwettbewerb, wollen wir nun das Triple-Triple perfekt machen. In der Meisterschaft sieht es ganz gut aus und auch im Pokalfinale stehen wir am 1. Mai. Für die erfolgreiche, junge, dynamische Truppe wird aber ein neuer Übungsleiter gesucht, denn ich habe es nur aus der Not heraus übernommen, möchte mich zurückziehen", gab Cerstin Ney bekannt.