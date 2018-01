Am Ende der Hinrunde eine bittere Niederlage

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Nach siebenwöchiger Punktspielpause ist der "Motor" bei den HCA-Handballerinnen zum Jahresstart noch nicht wieder richtig heiß gelaufen: Mit 22:23 kassierten die Uckermärkerinnen am letzten Hinrunden-Spieltag ihre zweite Saison-Heimniederlage - war die gegen den souveränen Spitzenreiter aus Doberlug-Kirchhain anhand der Platzierung durchaus nachvollziehbar, so sind die Verlustpunkte gegen den bisherigen Tabellenvorletzten HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf schon eine gehörige Überraschung.

Der Gast ging nach anderthalb Minuten durch Viktoria Jerzembek in Führung - den HCA-Frauen gelang es erst zehn Minuten später, erstmals selbst in Front zu liegen (5:4). Es folgten mehr als acht Minuten ohne Treffer auf beiden Seiten, drei Zwei-Tore-Führungen des Gastgebers (6:4, 7:5, 8:6), aber bis zur Pause wieder der Ausgleich der Teltower Gäste (8:8).

Am äußerst engen Spielverlauf änderte sich auch in den zweiten 30 Minuten nichts, allerdings fielen deutlich mehr Tore. Das Pendel der Partie schien zwischenzeitlich erneut in Richtung der Gäste auszuschlagen - mit 18:16 lagen sie nach knapp 43 Minuten vorn. Vor allem Karolin Köder (insgesamt 5 Treffer) und Elisa Dahlke (8) war es zu verdanken, dass der Tabellendritte auf Tuchfühlung blieb - aber einfach nicht wirklich näher heranzukommen vermochte (19:21/50.). Dann verwandelte Dahlke einen Strafwurf, musste aber wenig später für zwei Strafminuten vom Feld. Diese überstand der HCA auch dank eines gehaltenen Siebenmeters fast schadlos, aber kurz vorm Komplettieren des Teams fiel doch noch das 20:22 (54.).

Dreieinhalb Minuten verblieben schließlich nach dem 21:23. Der Gastgeber versiebte seinen Angriff, Teltow/Ruhlsdorf nahm eine Auszeit, traf aber in der Folge auch nicht. Köders 22:23 gut eine Minute vor Schluss ließ hoffen, es blieb aber der letzte Treffer dieser Partie.

Nach sechs Heim- und nur vier Auswärtspartien stehen die Angermünderinnen vor ihrem Start in die Rückrunde (27. Januar in Falkensee/9.) auf Rang 3, können aber noch vom SV Brandenburg-West überflügelt werden. Doberlug scheint uneinholbar.