Nach der Pause drehen die FSV-Frauen auf

Christina Döhring

Finowfurt (MOZ) In der Verbandsliga Nord der Frauen, trafen in heimischer Halle beim Rückrundenauftakt die Finowfurter Damen auf die Aufsteiger aus der Kreisliga, HSV Falkensee II. In der Hinrunde ging die Partie an Falkensee und somit war das Ziel klar, keine erneute Niederlage.

Der Beginn der Begegnung war für beide Mannschaften recht beschwerlich. Erst in der 3. Spielminute wurde der erste Treffer für Finowfurt erzielt. So ging es mit wenig Toren weiter und nach zehn Spielminuten stand es erst 2:2.Finowfurt agierte jetzt etwas konzentrierter, konnte durch eine sich im Spiel stetig steigernde Torfrau Laura Trettin und gut gespielte Angriffe, die teils zu Siebenmeter-Entscheidungen führten, das erste Mal absetzen (4:2). Die Falkensee Damen ließen sich nicht beirren und spielten ebenfalls gute Angriffe und erzielten den Ausgleich mit anschließender Führung (4:5). So ging es in der ersten Halbzeit auch ohne viele Tore weiter. Zu viele technische Fehler seitens der Gastgeber ließen ihr Torekonto leer. Die gegnerische Mannschaft wurde ein ums andere Mal zum Kontern eingeladen. Die Falkenseer Mannschaft setzte sich erneut mit einer 0:3-Torfolge ab zum 5:8. Ein Siebenmeter konnte vor der Pause noch verbucht werden und dann es ging in die Halbzeit (6:8).

Trainer Dirk Menzel, der sein erstes Heimspiel mit den Frauen bestritt, ermahnte zu mehr Konzentration und wünschte sich in der zweiten Halbzeit mehr Spielfreude von seiner Mannschaft.

Die Partie wurde angepfiffen und die Damen um Menzel wirkten jetzt wacher und konnten durch Antonia Wollbrück den Anschlusstreffer erzielen (7:8). Durch gute Deckungsarbeit und schnelles Spiel nach vorn schafften es die Barnimerinnen, sich weiter abzusetzen. Laura Trettin die fünf von sechs gegeben Siebenmeter der Falkenseer Frauen hielt, trug merklich zum Erfolg in dieser Phase bei. Finowfurt wusste die Chance zu nutzen und konnte über Nadine Weber, Antonia Wollbrück und Aimee Preuße eine Fünf-Tore-Führung aufbauen (14:9). Die Randberlinerinnen um Trainerin Burzlaff hatten nicht mehr viel entgegenzusetzen und konnten in 30 Minuten gerade einmal noch vier Treffer im gegnerischen Netz unterbringen. Die Finowfurterinnen waren sich ihrem Sieg jetzt sicher und zeigten das auch mit sehr viel Spielfreude und guten Aktionen im Angriff. So konnten sie im dritten Spiel unter Trainer Menzel jetzt ihren zweiten Sieg einheimsen. Mit dem Schlusspfiff stand es 18:12.

Am Wochenende geht es für den Finowfurter SV zum Auswärtsspiel nach Wildau.