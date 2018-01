Sensation im Norden bleibt aus

Georgios Tspanaos

Buxtehude (MOZ) Die Drittliga-Handball-Frauen des MTV Altlandsberg unterliegen dem Buxtehuder SV II erwartungsgemäß deutlich mit 18:31 (9:15).

Da beißt die Maus keinen Faden ab: Die Buxtehuder Bundesligareserve ist den MTV-Frauen in dieser Spielzeit über. Sieht man einmal von einigen wenigen Minuten direkt nach Anpfiff ab, konnten die Grün-Weißen den Gastgeberinnen zu keinem Zeitpunkt Paroli bieten. Der Sieg des BSV II in ihrer heimischen Sporthalle am Schulzentrum Nord, ist auch in dieser Höhe vollkommen verdient. 138 Zuschauer wollten die Partie sehen. Aus Altlandsberger Sicht stehen zwei Erkenntnisse zur Debatte: Die Abwehr kann sich sehen lassen. Vor allem im zweiten Durchgang arbeiteten die Frauen ebenso engagiert wie konzentriert. Äußerer Beleg: Selbst die Tabellenführerinnen der 3. Liga Nord konnten von der 31. bis zur 57. Minute lediglich 13 Mal einnetzen. Der Angriff ist ein Torso. Zu geringe Durchschlagskraft, zu wenig Druck, zu geringe Variationsbreite münden in eine nicht ausreichende Torgefährlichkeit.

"Es ist wie verhext", kommentierte MTV-Coach Sebastian Grenz den Befund. "Wir haben uns in dieser Trainingswoche auf die Verteidigung konzentriert." Dass das genutzt hat, konnte jeder sehen. "Womit wir nicht gerechnet haben, es ging alles so sehr auf Kosten der Angriffsleistung. Selbst eingedenk der Tatsache, dass heute die beiden Bundesliga-Keeperinnen gegen uns im Kasten standen, war das heute zu wenig. Am Ende konnten wir die verletzungsbedingten Ausfälle von Lavinia Poterasi, Josephine Dähne und aktuell Lucyna Trzczak gegen ein Spitzenteam wie Buxtehude nicht kompensieren."

Die Partie begann für den MTV eigentlich ganz ordentlich. Bis zum 3:3 war sie sogar völlig offen. Auch Zwischenstände wie das 5:4 oder 6:5 für die Gastgeberinnen ließen durchaus hoffen. Doch Buxtehude zog das Tempo nach etwa 13 Minuten deutlich an und enteilte auf 15:9 bis zum Seitenwechsel. Trainer Grenz musste in der Kabine schon deutliche Worte finden, um Schlimmeres zu verhindern. Das Torfestival der Buxtehuder Frauen ging weiter. 17:9, 18:10, 29:17 - für die Frauen in Grün-Weiß ging es eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung.

Ganz am Ende gilt nach der Partie, was bereits vor der Partie gegolten hat: Buxtehudes Zweite ist in dieser Saison nicht die Mannschaft, die die Altlandsberger Frauen besiegen müssen. Mit Blick auf den Kampf um den Klassenerhalt ist der 26:25-Auswärtserfolg des TSV 1860 Travemünde gegen den SV Grün-Weiß Schwerin ungleich bedeutsamer als die MTV Niederlage. Er hat aus einem Drei- wieder einen Vierkampf werden lassen.