Verrückt nach Motorrad-Sport

Marion Thomas

Woltersdorf (MOZ) Bis zum 19.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Favoriten bei der Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree abstimmen. Die MOZ stellt alle 36Kandidaten vor. Heute: Enduro-Fahrer Robert Riedel vom MC Woltersdorf.

Es wurde ihm wohl schon in die Wiege gelegt, die Liebe zum Motorradfahren: Bereits der Opa bestritt erfolgreich Straßenrennen und beeindruckte den kleinen Robert mit Erzählungen und vielen Urkunden. Als Achtjähriger saß er dann zum ersten Mal auf einer kleinen, ausgeborgten PW50, düste das ganze Wochenende durch den heimischen Garten und war fortan total verrückt nach diesen schnellen Gefährten, träumte von einem eigenen.

Zwei Jahre später hatten die Großeltern dann ein Einsehen und schenkten dem Steppke eine Yamaha 85-Crossmaschine - "das schönste Geschenk aller Zeiten", schwärmt der inzwischen 23-Jährige noch heute dankbar. Auch wenn er sich stets gern sportlich betätigte - "Ich habe alles durch von Karate über Fußball, Fahrradfahren bis hin zum Angeln", meint er verschmitzt -, ist Motorsport für Robert Riedel die unumstrittene Nummer 1.

Er fuhr zunächst auf Cross-Strecken, "nur so aus Spaß an der Freude", wie er sagt, lernte, seine Maschine immer besser zu beherrschen und begann auch, daran herumzuschrauben. "Das sollte man schon können", meint er nachsichtig lächelnd, "denn nach jeder Tour muss die Maschine gründlich gereinigt werden. Sand und Schlamm dürfen sich nicht festsetzen." Er lernte Gleichgesinnte kennen, die ihn zu ersten Wettkampf-Rennen überredeten, und fand viel Freude daran. So startete er bei Meisterschaften und sammelte fleißig Pokale, kann sie schon gar nicht mehr zählen. Sein größter Erfolg: Landesmeister 2015.

Danach ließ sich der inzwischen zum Kfz-Mechatroniker ausgebildete Robert Riedel umstimmen, Enduro-Rennen zu fahren. "Das war schon eine große Umstellung", meint der in Rüdersdorf lebende und für den MC Woltersdorf startende Sportler. "Die Strecken sind länger, anspruchsvoller, kraftraubender und natürlich auch zeitintensiver." Beim Cross gibt es Massenstarts und nur ein Rennen. Enduro-Wettkämpfe ziehen sich übers gesamte Wochenende, dazu die nötige Vorbereitung, unter anderem mit dem Ablaufen der Strecke, um die eingebauten Hindernisse und Prüfungen zu studieren. "Man muss sich alles merken, sonst hat man beim Rennen schon verloren." Doch es sei auch der Reiz des Neuen, der ihn zum Wechsel veranlasst hatte. Und: "So anstrengend die Wettkämpfe sind und ich Sonntagabend völlig kaputt bin - Montag freue ich mich schon wieder aufs nächste Wochenende", sagt er lachend.

Sein Hobby ist inzwischen zum "Zweitjob" gewachsen. Nach seiner Arbeit im Rüdersdorfer Autohaus Strauch verbringt er die Freizeit ausschließlich mit seinem Sport und Wettkampfvorbereitung: dreimal pro Woche Training - Ausdauer, Koordination, Kraft, dazu Pflege der Maschine, und am Wochenende Rennen. Seit zwei Jahren hat er das Training intensiviert, auch die Ernährung umgestellt. "Sonst hast du keinen Erfolg", erklärt er bestimmt. Zeit für anderes bliebe dabei nicht. Ehrgeiz, Disziplin und Ausdauer brauche es am meisten, aber vor allem: "Es muss Spaß machen, sonst spielt der Kopf nicht mit."

Große Unterstützung bekommt er von seiner Familie. Eltern und Großeltern "sponsern" den kostenintensiven Sport. Auch sein Chef Karsten Lange, der einst selbst Cross-Rennen gefahren ist, hilft, so weit wie möglich. So kamen auch die ersten Erfolge bei Enduro-Rennen: Gleich im ersten Jahr gewann er die Deutsche Junioren-Meisterschaft, wurde danach in die Nationalmannschaft berufen, wo er bei der Europameisterschaft Rang7 und bei der Weltmeisterschaft Platz9 mit der Mannschaft belegte.

Am 10. März wird der junge Motorsportler sein erstes Meisterschaftsrennen der neuen Saison bestreiten - dann in einer höheren Altersklasse. "Mein Ziel ist, wieder Platz eins zu belegen", sagt er selbstbewusst und freut sich, dass es dann endlich wieder losgeht.