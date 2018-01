Storkower D-Juniorinnen Futsal-Landesmeister

Roland Hanke / Ilona Hummel

Bad Belzig (MOZ) Die Fußball-D-Juniorinnen vom Storkower SC haben ihren ersten Titel eingefahren: Die Kandidatinnen zur Umfrage nach den Sportlern des Jahres 2017 in Oder-Spree in der Kategorie Nachwuchs sind in Bad Belzig Futsal-Landesmeisterinnen geworden.

Die sechs angereisten Teams spielten im Modus jeder gegen jeden, zehn Minuten pro Partie auf Handballtore sowie mit der Mannschaftsstärke von vier Feldspielerinnen und einer Torfrau je Team. Und das alles nach Futsal-Regeln. Allerdings: "Die angesetzten Schiedsrichter machten bei den Regeln sehr großzügige Abstriche. Was wir im Training den Mädels ganz genau gelehrt hatten, wurde hier nun wieder anders gepfiffen oder auch gar nicht", erklärt SSC-Trainerin Ilona Hummel.

Die Storkowerinnen mussten gleich im ersten Turnierspiel gegen den Brandenburger SC Süd ran. Die Mädels fanden nicht so richtig ins Spiel. Sie versuchten zwar, gute Akzente zu setzen, aber der Ball wollte nicht einfach ins Tor. Die Brandenburgerinnen hielten gut dagegen und kamen gefährlich vors SSC-Gehäuse, aber Torfrau Alina Elsner hielt die Null. Storkows größter Konkurrent Turbine Potsdam gewann das erstes Spiel gegen den SV Babelsberg mit 2:0. Nun standen die SSC-Mädchen unter Druck. Dem hielten sie gegen Borussia Belzig aber stand und gewannen mit 4:0.

Das dritte Spiel gegen Turbine Potsdam - bereits sechs Punkte - sollte alles entscheiden. "Also zählte für uns nur ein Sieg, aber leider ist uns trotz Überlegenheit nur ein 0:0 gelungen", sagt Ilona Hummel. "Für uns begann nun das große Zittern." Potsdam musste gegen Brandenburg 0:0 spielen, damit der SSC im Rennen bleibt. Und so kam es auch.

Jetzt mussten die Storkowerinnen ihre zwei noch ausstehenden Spiele nicht nur gewinnen, sondern auch etwas fürs Torverhältnis tun. Und das gelang ihnen: 2:0 gegen Viktoria Brandenburg und 7:0 gegen Babelsberg. "Der Titel war uns nicht mehr zu nehmen und der Jubel groß", sagt Ilona Hummel. "Es war eine schwere Aufgabe, aber die Mädels haben gekämpft. Trainer, Betreuer, Eltern und der Verein sind stolz auf sie." Zudem wurde Marike Dommasch als Torschützen-Königin (5 Treffer) geehrt.