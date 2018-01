FHC holt Platz 3 beim Supercup

Matthias Braun

Minden (MOZ) Mit einem guten 3. Platz sind die C-Jugend-Handballerinnen des Frankfurter HC vom Supercup des HSV Minden zurückgekehrt. Die Nordrhein-Westfalen hatten alle Landesmeister Deutschlands eingeladen, von denen immerhin zwölf der Einladung zu dem zweitägigen Kräftemessen gefolgt waren.

Die Frankfurterinnen traten als Vertreter Brandenburgs mit einer fast ausschließlich jahrgangsjüngeren Mannschaft an. Umso überraschender waren die erzielten Wettkampfergebnisse der Oderstädterinnen. Im ersten Spiel mussten sich die FHC-Talente mit der JSG Nettelstedt (Westfalen) auseinandersetzen. In einer anfangs von Nervosität geprägten Begegnung behielten die Schützlinge von Trainer Wolfgang Dahlmann ohne nennenswerte Probleme mit 9:7 die Oberhand. Schon im zweiten Spiel trafen die Frankfurterinnen mit der TS St. Tönis (Niederrhein) auf einen der Topfavoriten. Bis wenige Minuten vor Ende der Begegnung stand das Spiel auf Messers Schneide, erst durch die energisch geführte Endkampfgestaltung und in der zweiten Halbzeit deutlich verbessertes Abwehrverhalten konnte der FHC verdient mit 12:9 gewinnen. Durch den Erfolg gingen die Oderstädterinnen als Staffelerster in die Hauptrunde.

Gegen den Buxtehuder SV (Hamburg) ließen sich die FHC-Mädchen in der ersten Halbzeit von der ausgeprägten Athletik des jahrgangsälteren Teams, aber sicher auch vom renommierten Namen des Gegners beeindrucken. Ohne Selbstvertrauen und Mut im Angriff sowie fehlender Aggressivität in der Abwehr agierend war der 4:9-Rückstand zur Pause nur folgerichtig. Mit beeindruckendem Kampfgeist in Angriff und Abwehr sorgte der FHC nach der Pause für die Wende und erzielte kurz vor Schluss den 13:12-Siegtreffer.

Ungewöhnlich früh mussten die Frankfurterinnen am zweiten Turniertag gegen den Thüringer HC antreten. Die bis dahin überzeugend auftretenden Sportschülerinnen aus Erfurt hatten keine Chance gegen den FHC. Die Dahlmann-Schützlinge überzeugten mit gut strukturierten Positionsangriffen sowie klugem Gegenstoßspiel. Mit dem 15:7 hatten sie völlig überraschend als Sieger der Hauptrunde das Halbfinale erreicht.

Dort traf der FHC auf den TSV Rudow (Berlin). Hochmotiviert eröffneten die Frankfurterinnen das Spiel und gingen schnell mit 2:0 in Führung. Allerdings verpassten sie es anschließend durch Auslassen mehrerer guter Möglichkeiten, für eine frühzeitige Vorentscheidung zu sorgen. Eine gute Berliner Torhüterin und die schlechte Wurfleistung (acht frei vergebene Würfe) waren die Ursachen, dass der Sieg mit 8:5 an Rudow ging.

Gleich im Anschluss musste der FHC im Spiel um Platz 3 wieder gegen Tönis antreten, die ihr Halbfinale gegen die JSG Buchberg nach Siebenmeterwerfen verloren hatte. Trotz der hohen Vorbelastung, der kurzen Regenerationspause und der Enttäuschung über das verpasste Finale konnten die Frankfurterinnen überzeugen und einen souveränen 10:4-Sieg erzielen.

Der Supercup in Minden als sehr gut organisierter Wettkampf hat sich als Deutschlands Topturnier für C-Jugend Mannschaften etabliert. Nach dem Sieg beim AOK-Cup in Frankfurt sowie dem 1. Platz beim Leistungsturnier der neuen Bundesländer für Auswahlmannschaften in Leipzig ist die Platzierung in Minden ein weiteres Indiz für das gute Niveau der Frankfurter Mannschaft. "Wir haben in dieser Altersklasse eine Anzahl von talentierten Sportschülerinnen, die neue Trainingsumfänge, Intensitäten und Inhalte annehmen und gut verarbeiten", lobt Trainer Wolfgang Dahlmann.