Tanz auf vielen Hochzeiten

Hagen BERNARD

Eisenhüttenstadt (MOZ) In dieser Woche beantragt der 1. Radsport- und Laufverein Eisenhüttenstadt beim Landesverband die Lizenzen für seine Radsportler. Derzeit hat der 38 Mitglieder zählende Verein elf Trainierende. Nicht für alle wird eine Rennlizenz ausgestellt, schließlich sind unter ihnen noch ein halbes Dutzend Neulinge, von denen einige noch sich im Frühjahr in Anfängerrennen ausprobieren. "Zwei oder drei von ihnen werden bereits im Frühjahr mit dem Rennrad die Wettbewerbe für Lizenzfahrer bestreiten. Einige müssen erst noch Erfahrungen sammeln", erklärt A-Lizenz-Trainer Detlef Möws. Schließlich sollen sich die Sportler sicher im Fahrer-Feld bewegen können. Unerlässlich ist dafür das Geradeausfahren. Das dauert bei dem einen länger, bei dem anderen weniger Zeit. "Ich kann die Fahrer nicht endlos lange in die Anfängerrennen schicken. Etwa drei dieser Rennen werden von den anderen Vereinen akzeptiert." Übrigens dürfen solche Wettbewerbe nicht mit dem Rennrad bestritten werden.

Derzeit hält Möws an der Schönfließer Grundschule Ausschau nach weiteren Talenten. "Eigentlich kann jedes Kind Radsport betreiben. Die Größe spielt dabei keine Rolle. Bernhard Eckstein war 1,65 Meter groß, Gösta Peterson maß zwei Meter, beide wurden Weltmeister", erklärt der Ehrenvorsitzende des Vereins Horst Mainz. Seit dem 1. August 1958 ist der 81-Jährige ununterbrochen Mitglied im Eisenhüttenstädter Radsportverein.

"Wir haben zwei talentierte Mädchen", hofft Mainz, dass diese schnell die von Marie-Luise Hirsch und Alina Banduhn hinterlassene Lücke ausfüllen können. Hirsch und Banduhn lernen seit September an der Sportschule in Frankfurt und sind seit Jahresbeginn Mitglied des FRC. "Wir hatten unseren Stützpunktstatus nach zwölf Jahren im vorletzten Zyklus verloren, da wir nur zwei Kinder an die Sportschule delegiert hatten. Jetzt sind wir zwar dazu nicht mehr verpflichtet, doch wir versuchen weiterhin, den Kindern die bestmöglichen Grundlagen für eine leistungssportliche Laufbahn zu geben", erklärt Möws.

Dafür soll das Training möglichst abwechslungsreich gestaltet werden. Neben einem einwöchigen Trainingslager in den Winterferien mit zweimal täglichem Training binden die Radsportler auch die am 27. Januar einsetzenden Stadtmeisterschaften im Laufen ein, sind bei den vom 1. RuLV organisierten Oder-Spree-Cup-Wettbewerben Metallurgenlauf und dem Eisenhüttenstädter Cross dabei, bestreiten natürlich auch das vom 1. RuLV ausgeschriebene internationale Hockeyturnier am 25. Februar. Der Auflockerung des Trainings dient auch im Spätherbst der Triathlon auf der Insel, der ab diesem Jahr in den Kreis-Cup von Märkisch-Oderland und Oder-Spree der Radsportler eingebunden werden soll. Ebenfalls als Organisator tritt der RuLV beim Grand Prix mit Energie auf, übrigens als einziger Verein bei diesem Familiensportfest ununterbrochen dabei. Auch organisiert hatte der 1. RuLV den neu ins Leben gerufenen Gesundheitslauf von ArcelorMittal, die Modalitäten für eine Neuauflage sind noch ungeklärt. Fest eingeplant sind die deutsch-polnischen Trainingsfahrten von Slubice nach Küstrin und von Eisenhüttenstadt über Gubin nach Krosno.

Für die sportlichen Grundlagen sorgen vier lizenzierte Trainer, unter ihnen Detlef Sasse, der Ehrenmitglied des Vereins wurde und seit 51 Jahren dabei ist sowie Heiko Barth, der zusammen mit Uwe Drees und René Schneider mit der Ehrenurkunde in Bronze des Kreissportbundes ausgezeichnet wurde.