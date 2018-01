Tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Simone Weber

Rathenow (BRAWO) "Tanzt mit uns gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen und für Gerechtigkeit weltweit!"- So lautet der Aufruf der Rathenower Organisatorinnen für den Tanz-Flashmob "One Billion Rising". Getanzt wird am Mittwoch, 14. Februar, um 17.00 Uhr, auf dem Märkischen Platz.

Im Rahmen einer weltweiten Bewegung werden sich an diesem Tag wieder bis zu einer Milliarde Menschen an dem Flashmob beteiligen. In Rathenow unterstützt man das Projekt nun zum vierten Mal. Organisatorinnen sind die Mitarbeiterinnen des hiesigen Beratungs- und Krisenzentrums, kurz: Frauenhaus. Auch Janine Niezijewski von Family Fitness hilft von Beginn an. Erneut bietet das Fitness-Center in der Milower Landstraße 7 zur Vorbereitung auf den Flashmob Workshops, in denen man die Choreografie erlernt. Weltweit getanzt wird zum Titel "Break the Chain" ("Spreng die Kette"). Mehr Informationen zum Lied gibt es im Internet auf www.onebillionrisingdeutschland.org.

Der erste Workshop findet am kommenden Sonntag, 21. Januar, statt, der zweite am 11. Februar. Die Teilnahme ist jeweils kostenlos. Beginn ist beide Male um 10.00 Uhr.

"An den Workshops und dem Tanz-Flashmob können natürlich auch Männer teilnehmen", so Catrin Seeger, Leiterin des Rathenower Frauenhauses, Vorsitzende des Unabhängigen Frauenvereins und Sprecherin des Netzwerkes brandenburgischer Frauenhäuser. Die Aktion wurde 2013 durch die New Yorker Künstlerin und Frauenrechtlerin Eve Ensler initiiert. Im Jahr darauf wurde in Rathenow erstmals auf dem Märkischen Platz getanzt. Wegen einer Pause im Jahr 2016 findet der Tanz-Flashmob nun erst zum vierten Mal statt.