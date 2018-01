Imker-Anfänger müssen sich jetzt anmelden

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Im Flyer des Letschiner Imkervereins hat sich ein Fehler eingeschlichen. Wir hatten in unserer Frage des Tages am Dienstag mit der Vereinsvorsitzenden Karin Stahl zum nächsten Schnupperkurs gesprochen. Der Flyer, der auch in verschiedenen Einrichtungen ausliegt, enthält leider ein falsches Datum, wie Karin Stahl bedauert. "Der theoretische Teil findet nicht am 27. Februar, sondern schon am 27. Januar statt", stellt sie klar.

Das heißt also, dass sich Interessenten nun doch mit der Anmeldung sputen sollten, wenn sie am Schnupperkurs teilnehmen wollen. Der findet in elf Tagen von 10 bis 15 Uhr im Gasthaus "Zum Hafen" in Kienitz statt. Jungimker, Anfänger, aber auch Interessierte erhalten dabei Einblicke in das Bienenvolk und die Arbeit eines Imkers.

Es werden Arbeitsmaterialien eines Imkers vorgestellt und man kann sich einen Paten des Vereins für die praktische Ausbildung zur Seite stellen lassen. Die Betreffenden erhalten ein Jungvolk, das sie mit fachlicher Begleitung durch das ganze Jahr führen. Dieses Bienenvolk kann im Laufe des Jahres auch erworben werden. Im April gibt es im Rahmen dieser Patenschaft eine Frühjahrsnachschau, im Mai erfolgen Schwarmkontrollen und es geht um die Königinnenaufzucht. Im Juni wird Honig geerntet. Der theoretische Kurs kostet 20 Euro.

Infos und Anmeldung bei Jürgen Hundertmark, Gusow, Tel. 03346 844585; E-mail juergen.hundertmark@gmx.de