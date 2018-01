Bewegung am Gewerbemarkt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) In Angermünde und den Ortsteilen ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen weiter rückläufig. Die Gewerbesteuereinnahmen, die allerdings auf Grund von Nachveranlagungen für Vorjahre und der wirtschaftlichen Lage erheblich schwanken können, ist jedoch leicht im Aufwind.

Die Lücke ist unübersehbar und schmerzt. Im Dezember hat die traditionsreiche Ehm Welk-Verlagsbuchhandlung in Angermünde ihr Geschäft in bester Lage geschlossen. Zwar gibt es das Unternehmen immer noch, jedoch nun in der Nachbarstadt Schwedt. Der Wegzug der vor allem bei auswärtigen Gästen beliebten Buchhandlung aus der historischen Altstadt ist wohl das bekannteste Beispiel für den steten Wandel bei Handel und Gewerbe in Angermünde.

Im letzten Quartal des Jahres 2017 waren hier insgesamt 925 Gewerbe angemeldet, 30 weniger als im Vergleichszeitraum 2016 und 35 weniger im Vergleich zu 2015. Dazu gehören mittelständische Unternehmen wie Hilzinger Fensterbau, Euba Logistic, die Druckerei Nauendorf oder der Röhrenkollektorenhersteller Akotec ebenso, wie die in der überwiegenden Zahl vertretenen Familienbetriebe, Klein- und Kleinst- sowie Ein-Mann-Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, vom Bauhandwerk bis zum Versicherungsmakler.

Demzufolge ist auch die Zahl der Gewerbesteuer zahlenden Unternehmen und Personen gering. 2017 wurden nur 195 Gewerbetreibende dazu veranlagt, die insgesamt 2,17 Millionen Euro in die Stadtkasse einzahlten. Nur drei Unternehmen davon zahlen mehr als 100 000 Euro im Jahr, 34 Betriebe zwischen 10 000 und 100 000 und immerhin 35 Gewerbetreibende weniger als 1000 Euro. Das Gros der Unternehmer - mit 58 Prozent - wird mit Steuersummen zwischen 2000 und 5000 Euro veranlagt.

Von den aktuell 925 angemeldeten Gewerbetreibenden haben 554 ihren Standort direkt in Angermünde, der Rest ist auf die Ortsteile verteilt. Unabhängig von der Größe und Einwohnerzahl der Ortsteile hat Greiffenberg mit 42 Gewerbeanmeldungen den größten Anteil, gefolgt von Crussow mit 30, Kerkow und Frauenhagen mit jeweils 27 sowie Schmargendorf und Stolpe mit jeweils 25 gemeldeten Unternehmen und Gewerbetreibenden.

In den Ortsteilen überwiegen landwirtschaftliche Unternehmen sowie solche, die damit zu tun haben. In Kerkow beispielsweise sind das Gut Kerkow und die BLT Landtechnik die größten Unternehmen. Hier hat sich jedoch auch eine Physiotherapeutin niedergelassen. Auch in Frauenhagen überwiegen landwirtschaftlich geprägte Gewerbebetriebe sowie klassisches Handwerk, von der Schlosserei bis zum Batteriedienst.

Bis auf Greiffenberg, Welsow, Schmiedeberg, Görlsdorf, Kerkow und Neukünkendorf, wo es leichten Zuwachs gibt, existieren nun in den übrigen Ortsteilen weniger Gewerbetreibende als im Vorjahr.

Spektakuläre Neuansiedlungen gibt es in und um Angermünde nicht. Es ist eher ein unauffälligeres Kommen und Gehen. So hat sich beispielsweise in Greiffenberg eine Naturheilpraktikerin mit eigener Praxis niedergelassen, in Angermünde am Markt eröffnete ein indisches Restaurant, dafür schloss nach vielen Jahren das Restaurant am Mündesee - vorübergehend.

Das Heimausstattergeschäft "Ambiente" wurde geschlossen. In die Räume zog das Sanitätshaus Fuchs um. Bei anderen Unternehmen gab es einen Betreiber- oder Inhaberwechsel. Zum Beispiel beim Elektrofachgeschäft Schöneberger in der Berliner Straße, das von Familie Schäfer gekauft wurde, oder der Handarbeitsladen in der Rosenstraße, der eine neue Eigentümerin fand.

In den leerstehenden Buchladen wird demnächst wieder ein Geschäft einziehen. Das Haus ist verkauft.