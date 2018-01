Möbelhändler verkündet Umzug

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Depot für das Museum Eberswalde kann nun doch nach Ostend umziehen. Der Möbelhändler, der die stadteigene Immobilie an der Saarstraße bisher nutzt, hat um die Auflösung seines Vertrages gebeten.

"Wir schließen!!! Räumungsverkauf", wird mit knalligen roten Buchstaben in der Anzeige verkündet, die der Unternehmer David Fritsche im "Märkischen Sonntag" vom 13./14. Januar 2018 aufgegeben hat. Damit macht der Möbelhändler selbst eine Entwicklung öffentlich, von der die Rathausspitze in Eberswalde bereits seit vor Weihnachten weiß. Genau so lange sind auch schon die Kommunalpolitiker im Bilde, die folglich auf der letzten Stadtverordnetenversammlung 2017 darauf verzichtet haben, über den neuen Standort für das Museumsdepot abzustimmen. Nicht einmal der Grund dafür, den Beschluss zu vertagen, wurde erläutert.

"Wir wollten Herrn Fritsche nicht zusätzlich unter Druck setzen und ihm für die nächsten Schritte so viel Zeit lassen, wie er braucht", erklärt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner ihr mit den Stadtverordneten abgestimmtes Vorgehen.

Auf Nachfragen der Märkischen Oderzeitung reagiert der Möbelhändler weiter zugeknöpft. Nicht einmal für wie lange der Räumungsverkauf geplant ist, gibt er preis. "Lassen Sie mich die Angelegenheit hier doch erst einmal zu Ende bringen", sagt David Fritsche nur. Auch zu den Gründen für seine Entscheidung, die einer Kehrtwende gleicht, schweigt er. Noch im November hatte der Unternehmer in einer E-Mail an die Stadtverwaltung, die auch an Volksvertreter gelangte, ausführlich erklärt, dass er für seinen Markt auf den Standort an der Saarstraße angewiesen sei. "Es gibt in Eberswalde sowie in der Umgebung keine entsprechende Immobilie, die ich als Alternative für mein Geschäft sehe", hatte er damals geschrieben.

Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich längst ab, dass die Kommunalpolitik nicht so leicht dafür zu gewinnen sein würde, dem Verwaltungsvorschlag zu folgen, in dem für das Museumsdepot aus Kostengründen von Anfang an die stadteigene Immobilie an der Saarstraße favorisiert worden war. Tatsächlich fand ein Alternativvorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, das ausgelagerte Museumsinventar stattdessen zur Miete im Technopark auf dem Kranbau-Areal unterzubringen, eine Mehrheit im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Viele Stadtverordnete schienen bereit, Mehrkosten mitzutragen, wenn dadurch der einzige Möbelmarkt Eberswaldes erhalten bleiben könnte.

"Wir wollten mit unserem Änderungsantrag erreichen, dass dem Museum möglichst schnell Sicherheit hinsichtlich des Standortes für das Depot gegeben wird. Deshalb bot es sich aus unserer Sicht an, auf den in der Bewertungsmatrix der Verwaltung zweitplatzierten Standort auszuweichen", erläutert Karen Oehler, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, ihren Vorstoß. Jetzt werde auch ihre Fraktion dem Verwaltungsvorschlag zustimmen, das Depot an der Saarstraße anzusiedeln. Als Handelsstandort habe das einstige Russenmagazin in Ostend, das nach der Wende auch schon Netto-Markt war, ihrer Einschätzung nach Defizite, urteilt Karen Oehler. Dies gelte zum Beispiel für die Lage, für die Verkaufsfläche und für die Zahl der Stellplätze.

In seiner Anzeige verrät David Fritsche, dass er mit seiner Firma "an einem neuen Standort" auch weiterhin für seine Kunden da sein werde. "Dann mit einer kleineren Ausstellung, spezialisiert auf Küchen", heißt es wörtlich.

Eberswaldes Baudezernentin berichtet, dass die Gespräche zum Auflösungsvertrag mit dem Möbelhändler noch nicht abgeschlossen seien. "Bisher hatten wir vor, die Beschlussvorlage zum Depot-Umzug in den März-Sitzungen der Stadtpolitik erneut zur Abstimmung zu stellen", kündigt sie an.

Derzeit lagern viele Exponate des Museums in Räumen in Nordend. Dort sind sie Schimmel und Schädlingen ausgesetzt.