Besucher stellen Flugplatz in Frage

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Beim städtebaulichen Forum der Bürgermeisterkandidatin Birgit Bärmann im Stic stellten zwei Besucher den Verkehrslandeplatz in Frage und forderten dessen Schließung. So fragte der Wortführer der Bürgerinitiative Naturraum Strausberg-Ost, Thomas Nöring: "Wie positionieren Sie sich zum Flugplatz? Dort wird mit Subventionen ein Objekt am Leben erhalten, das die Stadt nur negativ beeinflusst durch den Lärm!" Das erregte einigen Widerspruch im Publikum. Er habe nichts gegen den stillen Flugsport des Segelflugs, so Nöring, doch wenn Wohnbaupotenzial im Osten gesehen werde, dürften dort doch künftig keine Flugzeuge mit 13 Tonnen Startgewicht landen. Auch Marcel Bobzin sprach sich gegen den Verkehrslandeplatz aus. Birgit Bärmann sagte, solch eine Entscheidung könne sie nicht alleine treffen: "Das ist eine politische Entscheidung der Stadtverordneten." Wohnungsbau sei im Osten so zu entwickeln, dass Fluglärm nicht störe, wenn sich alle an die Regeln halten. Alt-Bürgermeister Jürgen Schmitz nannte es "töricht", den Flugplatz schließen zu wollen.