Basteln und Kochen für Familien

Annemarie Diehr

Steinhöfel (MOZ) Ein Bürgerentscheid zur Zukunft der Jugendarbeit steht ihr am 25. Februar zwar noch bevor, die Gemeinde Steinhöfel steckt dennoch mitten in den Vorbereitungen für ein neues Angebot. Ein Eltern-Kind-Zentrum soll in den Räumen des Beerfelder Jugendclubs entstehen; das Konzept hierfür stellte die Jugendkoordinatorin der Gemeinde, Marzena Bocianska-Höpfner, den Mitgliedern des Sozialausschusses am Montagabend vor.

"Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern zwischen null und sechs Jahren und werdende Eltern", sagte sie. Diese sollen miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen. "Etwa beim gemeinsamen Frühstücken, Kochen, Basteln, in Beratungskreisen oder einem Eltern-Café", ergänzte Grit Zilz. Sie betreut die Jugendclubs in Beerfelde und Jänickendorf und wird auch das Eltern-Kind-Zentrum leiten. Ziel sei neben der Vernetzung der Eltern die Stärkung ihrer Erziehungskompetenz, erklärte Grit Zilz.

Die Ausschussmitglieder begrüßten das Vorhaben, ebenso Renate Kliems, die als Seniorenbeauftragte über die diesjährigen Vorhaben berichtete. "Junge Eltern brauchen den Erfahrungsaustausch, gerade wenn es das erste Kind ist." Als ihre Tochter Mutter geworden sei, hätte sie sich regelmäßig mit anderen Müttern getroffen.

Jane Gersdorf (Aktives Bündnis) regte an, das Zentrum in einem Ort einzurichten, der zentral gelegen sei und in dem es nicht schon eine Kita gebe. "Vielleicht in Steinhöfel." "Wir müssen erst einmal anfangen, Gespräche führen und schließen nicht aus, woanders hinzugehen", entgegnete Marzena Bocianska-Höpfner. Um den Bedarf junger Eltern zu ermitteln, informiert Grit Zilz Anfang Februar in den Orten mit den höchsten Kinderzahlen - Heinersdorf, Arensdorf, Neuendorf im Sande - über das neue Eltern-Kind-Zentrum. Ohnehin, so die Jugendkoordinatorin weiter, seien auch entsprechende mobile Angebote im gesamten Gemeindegebiet vorgesehen.

Voraussichtlich von Montag bis Mittwoch, 9 bis 12 Uhr, wird das Eltern-Kind-Zentrum öffnen; die Stunden, die der Landkreis finanziell fördert, so Bürgermeisterin Renate Wels, richten sich nach der Kinderzahl der Gemeinde. "In unserem Fall werden 20 Stunden gefördert, das entspricht drei Tagen."

Zudem bewirbt sich die Gemeinde Steinhöfel um eine weitere geförderte Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft. "In Zusammenarbeit mit der Kita Heinersdorf arbeite ich an einem Konzept für das Förderprogramm Kiez-Kita", teilte Hauptamtsleiterin Dajana Angrick mit. Es handelt sich um ein Landesprogramm des Bildungsministeriums, mit dem Kinder und Familien in unterschiedlichen sozialen Situationen unterstützt werden. "Es soll keine zusätzliche Kita-Erzieherin eingestellt werden, sondern eine pädagogische Fachkraft zur Förderung sozial benachteiligter Familien", so Angrick. Bis Ende dieser Woche müsse das Konzept beim Jugendamt des Kreises eingereicht werden. "Dieses entscheidet dann in Zusammenarbeit mit dem Ministerium darüber, ob wir die geförderte Vollzeitstelle bekommen."