Seltene Aussicht auf Poldereis

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Untere Odertal hat nach vielen trockenen oder milden Wintern erstmals wieder die Aussicht, großflächig zuzufrieren. Das letzte Mal war das 2011 der Fall. Nicht nur Schlittschuhläufer freuen sich schon darauf, auch Naturschützer, die dann mehr Wasservögel erwarten.

Gefühlt ist es schon Jahrzehnte her, dass man an schönen Wintertagen auf dem Eis vor Schwedt Schlittschuh fahren konnte. Tatsächlich war das 2009 und 2011 zuletzt der Fall. Seither waren entweder die Winter zu mild, führte die Oder nicht ausreichend Hochwasser, das den Polder überflutet, oder Wasser und Frost kamen nur so halb oder nicht zusammen. Die vergangenen zwei Winter fielen so trocken aus, dass kaum Wasser die Polderwiesen bedeckte.

Ganz anders dieses Jahr. Bis auf wenige hohe Bereiche sind die Polderwiesen geflutet. Minus-grade in den Nächten ließen bereits größere Flächen zufrieren. Noch ist die Eisschicht nicht mal einen Zentimeter dick sowie immer noch von freien Wasserflächen im Uferbereich und über Gräben durchbrochen. Wenn es jetzt für eine längere Periode kalt wird, dann kann der Nationalpark nach langer Zeit wieder einmal unter einer großen Eisfläche verschwinden.

Die Naturschützer im Nationalpark Unteres Odertal freut bereits der relativ hohe Wasserstand im Polder durch das leichte Hochwasser der Oder. Die zwei trockenen Winter ohne Flutung hatten sich bereits negativ auf den Tierbestand im Schutzgebiet ausgewirkt. "Die Vogel-Dichte hat merklich abgenommen", bestätigt Michael Tautenhahn vom Nationalpark. "Wasservögeln fehlte in den vergangenen Jahren die große offene Wasserfläche, und natürlich sind die Nester der Brutvögel ohne das Wasser um sie herum Räubern wie dem Fuchs schutzlos ausgeliefert. Ohne die Überschwemmung im Winter gibt es auch weniger Jungfische oder Krebse. Watvögel wie die Trauerseeschwalbe oder die Weißbartseeschwalbe finden dann weniger Nahrung. Wasser in der Aue ist wichtig für die Tiere und Pflanzen, die sich an diesen Lebensraum angepasst haben."

Ohne dieses Wasser (und im Winter Eis) leidet die Artenvielfalt im Odertal. Bester Beweis war das massenhafte Auftreten von Schwarzwild in den zurückliegenden Jahren. Kein Wasser hielt sie aus den Poldern zurück. Ungehindert konnten sie sich ausbreiten - immense Schäden an den Deichen waren die Folge.

Hoffnung haben die Naturschützer auch in Bezug auf die Singschwäne. Von diesen seltenen Wintergästen gab es in Wintern mit Polderflutung schon deutlich mehr Exemplare zu sehen, wenn der Nationalpark im Februar mit Exkursionen und Veranstaltungen zu den traditionellen Singschwantagen einlädt. Vom 2. bis 4. Februar ist es wieder so weit.

Schon jetzt können Nationalpark-Besucher auf freien Wasserflächen im Polder die anmutigen Zugvögel beobachten, die sich tagsüber - gut geschützt durch das Eis um sie herum - völlig ungestört im Wasser tummeln.Singschwäne steuern das Odertal auf ihrem Flug nach Süden zwar auch als Rastplatz an, wenn kein oder nur wenig Wasser in Poldern ist. Dann aber sind sie weitaus schwerer zu beobachten.

Eine andere heimische Spezies kommt im Winterpolder jedoch nur dann vor, wenn wirklich zu Eis gefrorenes Wasser die Polder sicher bedeckt: der Mensch. Dann haben Kinder und Wintersportfans die größte Eisbahn der Region direkt vor der Nase. Man darf gespannt sein, ob die gegenwärtig gute Aussicht auf Polder-Eis wirklich hält, was sie verspricht.