Suche nach zugkräftigem Namen

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Im Museumspark wird an den Nationalen Projekten Heinitzstraße und Umfeld gearbeitet. Im Kulturhaus wird sich darum bemüht, den Brandschutz auf Vordermann zu bringen. Und die Gemeindevertreter arbeiten im Sonderausschuss an den Richtlinien für eine Neugründung einer Betreibergesellschaft für Museumspark und Kulturhaus.

Bis Anfang April, so hofft man in Rüdersdorf, ist die Neugründung einer Kulturgesellschaft über die Bühne gegangen. Im eigens dafür gegründeten Vorbereitungsausschuss werden die Rahmen abgesteckt und die gesetzlichen Voraussetzungen gecheckt. Da geht es um eine Anschubfinanzierung, um Arbeitsplätze und um Satzungen. Es gibt aber auch eine Bedingung, die zuerst als gar nicht so schwierig erschien, sich aber nun doch Kopfzerbrechen verursacht.

Die neu zu gründende Gesellschaft braucht einen Namen. Einen Namen, der alles aussagt, was gesagt werden muss, der zugkräftig ist, der ein Alleinstellungsmerkmal darstellt und eingängig sein sollte. Ein rechtliches Problem dabei ist: Der neue Name darf aus juristisch oder rechtlichen Gründen dem alten Namen Rüdersdorfer Kultur GmbH nicht zu ähnlich sein.

Und wenn man schon einmal dabei ist, etwas Neues in der Rüdersdorfer Kulturlandschaft auf die Beine zustellen, sollte es nicht an der Bezeichnung scheitern, war man sich einig. Inzwischen liegen dem Ausschuss drei Vorschläge vor.

1. Berg/Bau/Kultur GmbH

2. Museums- und Kultur GmbH

3. Rüdersdorfer Museumskultur GmbH

Jeder Name, so hieß es im zeitweiligen Fachausschuss, habe zwar seine Vorzüge, aber auch etliche Nachteile. Man hätte gern etwas mit Tourismus im Namen. Bergbau wäre nicht schlecht. Museum ist nahe liegend.

Aber eigentlich wollte man doch darauf hinaus, dass der Park als solcher mehr in den Vordergrund gerückt werde, hieß es dazu ebenfalls in der Tagungsrunde am vergangenen Donnerstag.

Norbert Pose konnte sich vorstellen, dass ein Park im Namen womöglich noch ganz andere Besuchergruppen ansprechen würde und familienfreundlicher klänge. Und so kam als vierter Vorschlag Berg/Park/Kultur GmbH hinzu.

Aber keine der Ideen fand bisher eine begeisterte Zustimmung. "Es ist zwar nicht das allerwichtigste Problem, das wir hier zu bewältigen haben, aber die neue Kulturgesellschaft braucht einen Namen, noch bevor sie an den Start gehen kann", sagte Ausschussvorsitzender Ronny Neumann. Daher stießen die Anregungen von Marcel Assmann und Rita Nachtigall, per Internet die Rüdersdorfer Öffentlichkeit in die Namenssuche einzubeziehen, auf Interesse in den Reihen der Ausschussmitglieder.

Seit Montag hat nun die Gemeinde einen Internetzugang frei geschaltet, wo sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Vorschlägen einbringen können. Da heißt es: "Wir wollen in diesem Jahr eine neue Betreibergesellschaft für Museumspark und Kulturhaus gründen. Helfen Sie uns bei der Namensfindung! Bisher hießen wir Rüdersdorfer Kultur GmbH - bestimmt fällt Ihnen etwas Tolles ein!"

www.ruedersdorf-kultur.de/umfrage