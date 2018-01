"Die Aufgaben werden größer"

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Soll die Europaschule Werneuchen an den Landkreis Barnim übertragen werden? Diese Frage stand am Montagabend im Mittelpunkt der Sitzung des Wirtschafts- und Sozialausschusses - eine Antwort blieb aus.

Eines musste Astrid Hildebrand zunächst klarstellen: "Wir haben in der Schulkonferenz heftig diskutiert, aber keine Entscheidung getroffen", sagte die Leiterin der Europaschule zu den in Werneuchen kursierenden Informationen. Mit anderen Worten: Das Gremium hat sich noch keine abschließende Meinung zu einem möglichen Trägerwechsel der Bildungseinrichtung zum Landkreis Barnim gebildet.

Die Schulleiterin berichtete anschließend von ihren fast schon verzweifelten Versuchen, die Kommune zu Investitionen zu bewegen. "Wir sind eine integrative Schule und brauchen Räume". Auch ein Mehrzweckgebäude sei dringend erforderlich, in dem die Schüler beispielsweise essen könnten. "Es ist eine Zumutung, wie in Werneuchen mit Bildung umgegangen wird", erklärte Hildebrand sichtlich erregt. Auch das Wort "Bettelei" fiel. Diesen Vorwurf wollte die stellvertretende Bürgermeisterin Astrid Fährmann nicht auf der Stadt sitzen lassen und forderte die Schulleiterin auf, dies zurückzunehmen. "Wir haben uns immer zur Europaschule bekannt", so die Kämmerin. Als Beispiel nannte sie die Gestaltung des Schulhofes. Die Worte träfen sie daher hart. Hildebrand relativierte und begründete die Wortwahl damit, dass sie "für die Schule kämpfe". Es dauere eben manchmal ewig, bis etwa passiere, so die Schulleiterin.

Ausschussvorsitzender Alexander Horn bekannte, dass die Linken immer dafür waren, die Einrichtung in kommunaler Trägerschaft zu belassen. Inzwischen müsse die Diskussion aber neu geführt werden. "Wenn der Landkreis eine Schule übernimmt, investiert er zwischen zwei und fünf Millionen Euro. Da können wir nicht mithalten", betonte Horn. Darüber hinaus gehe es auch um Wettbewerbsfähigkeit. Es nutze nichts, wenn die Schule weniger angewählt werde.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Gill sprach von einer "Gespenster-Diskussion". Bisher liege noch kein Antrag auf einen Trägerwechsel vor. Er rechnete zugleich vor, dass die Stadt in den vergangenen sieben Jahren rund 3,5 Millionen Euro in die Europaschule investiert habe.

"Wenn wir die Schule abgeben wollten, hätten wir das im Jahr 2010 machen müssen". Der Stadtverordnete verwies auch auf die Millionenbeträge, die der Landkreis in die ländlichen Räume und die Bildung investieren will.

Während Sebastian Gellert (WIW/WpS) befürchtete, das sich "der Kreis wohl eher nicht in Werneuchen engagieren werde", sprach die Kämmerin von "nicht abzuschätzenden Aufgaben, die auf die Stadt Werneuchen zukommen". Deshalb müsse man genau überlegen, ob man sich die Schule noch leisten könne.Die Frage sei, wo man die jeweiligen Eigenanteile für möglicherweise geförderte Projekte herbekommen soll, so die Vize-Bürgermeisterin. "Der Kommune darf es nicht verboten sein, Kredite aufzunehmen", konterte schließlich Gellert.

Der Ortsvorsteher von Seefeld, Frank Kulicke (UWW/Die Unabhängigen), regte ein offenes Nachdenken an. "Bildung ist nicht alles", sagte der Stadtverordnete und verwies auf die noch vielerorts mangelhafte Infrastruktur hin.

Zu einem Ergebnis oder einer Empfehlung bezüglich des Trägerwechsels konnte sich der Ausschuss nicht durchringen. Lehrer, Schüler und Eltern leben also weiterhin mit der Ungewissheit. Letztlich werden die Stadtverordneten, sollte es jemals einen Antrag geben, entscheiden müssen - und dafür ist eine Mehrheit notwendig.

"Im Rathaus scheint es eine Angst davor zu geben, in die Zeiten eines Haushaltssicherungskonzeptes zurückzufallen", kommentierte ein Sitzungsteilnehmer den Abend.