Günstiger Ökostrom für Einwohner

Bettina Winkler

Sieversdorf (MOZ) Der Strompreis in der Gemeinde Jacobsdorf sinkt um 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Die ortsansässige MLK-Gruppe, die mit 33 Windanlagen Ökostrom vor der Haustür produziert, bietet Einwohnern einen Anrainertarif an. Sozial schwache und kinderreiche Familien profitieren zusätzlich.

Mehr als 30 Haushalte in der Gemeinde Jacobsdorf nutzen schon den Anrainerstromtarif, den die MLK-Gruppe als Betreiber des Windparks seit drei Jahren für die Einwohner anbietet. "Wir sehen den günstigen Tarif als selbstverständliches Engagement an. Alle sollen etwas von den Windenergieanlagen haben, auch die Anwohner", sagt MLK-Geschäftsführer Heinrich Lohmann. Die Stromkosten für Privathaushalte in Jacobsdorf können mit dem Ökostrom der Naturstrom-Tochter Grünstromwerk bei einem Verbrauch von 400 Kilowattstunden jährlich rund 60 Euro einsparen. Geringverdiener unter einem Einkommen von 773 Euro, sozial schwache und kinderreiche Familien (ab 3 Kinder) erhalten zudem einen Pauschalzuschuss von noch mal 60 Euro im Jahr. "Das Interesse der Einwohner hält sich mit mehr als 30 Haushalten von rund 900 in Grenzen", sagt Liane Steinborn, Ansprechpartnerin vor Ort. Besonders ältere Leute scheuen häufig das Prozedere eines Stromanbieterwechsels. Dabei steht Liane Steinborn Interessierten gern hilfreich zur Seite. Sie klärt auf und erledigt bei Bedarf auch den Papierkram. Professor Dr. Walter Delebar, der das Projekt Anwohnerstrom entwickelt hat, ist vom Konzept überzeugt. "Das ist eine gute Sache. Wir wollen etwas an die Bürger zurückgeben", sagt er. Schließlich bringe ein so großer Windpark vor der Haustür auch Nachteile.

Derzeit werden dort auf einer Fläche von 279 Hektar 36 Windanlagen betrieben, davon 33 durch die MLK-Gruppe, drei von Privatinvestoren. Herbst 2017 gingen die letzten Anlagen ans Netz und das Repowering wurde mit einem zünftigen Fest rund um den Firmensitz in der Alten Schule Sieversdorf gefeiert.

Neben dem Anrainertarif unterstützt die MLK-Gruppe immer wieder die Gemeinde. Für die Erneuerung der Zuwegung zur Sieversdorfer Kirche, Abbruch ausgedienter Gebäudeteile, Instandsetzung gemeindlicher Wege oder Sanierungsarbeiten am Gemeindehaus wurden von 2007 bis 2017 u¨ber 180000 Euro eingesetzt.Daru¨ber hinaus werden regelmäßig ortsansässige Vereine, Kindergärten und soziale Projekte unterstützt. Von 2011 bis 2016 erhielt die Gemeinde Jacobsdorf laut MLK-Gruppe fast 40000 Euro Spenden fu¨r gemeinnu¨tzige Zwecke. "An Einwohner der Gemeinde fließen etwa 70 Prozent der jährlichen Pachtzahlungen, einschließlich der jährlichen Pachten in Höhe von über 30 000 Euro zugunsten der Gemeinde Jacobsdorf selbst", teilt Heinrich Lohmann auf Nachfrage mit. Die in Jacobsdorf ansässigen Firmen der MLK-Gruppe einschließlich der Projekt- und Betreibergesellschaft haben laut Lohmann von 2014 bis 2017 Gewerbesteuern in Höhe von rund 430000 Euro an die Gemeinde gezahlt. Für zukünftige Jahre rechnet der Geschäftsführer mit einer jährlichen Summe von rund 100000 Euro, die sich in späteren Jahren - sofern sich die Prognosen erfüllen - verdoppeln könnten. Im Rahmen der Auflagen zum Bebauungsplan des Windparkes wurden zudem rund um Jacobsdorf vielfältige naturschutzrelevante Maßnahmen, zum überwiegende Teil vom Wasser- und Landschaftsverband Oder-Spree, realisiert - dafür schlagen rund 570000 Euro zu Buche.