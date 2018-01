Struktur der Feuerwehr unter der Lupe

Jörg Kühl

Friedland (MOZ) Beim Neujahrsempfang der Stadt Friedland hat Bürgermeister Thomas Hähle Einwohner geehrt, die sich unentgeltlich engagieren. Außerdem wurden die wichtigsten Vorhaben für dieses Jahr benannt.

Der Neujahrsempfang der Stadt Friedland war erstmals mit dem Tag des Ehrenamts verknüpft. Weil jeder Ortsteil Friedlands aufgerufen war, eine Person zu benennen, die an diesem Tag geehrt werden soll, mussten 16 Personen mehr, als in den Vorjahren eingeplant werden. Also entschied man sich für das Nebengebäude auf dem Schulhof. Dort passen gut 20 Personen mehr rein, als in den Rittersaal, dem angestammten Ort der Neujahrsempfänge.

In seiner Ansprache zog Bürgermeister Thomas Hähle wie gewohnt einen weiten Bogen vom kleinsten Friedland dieses Planeten in die große Weltpolitik. Er nannte aber auch Eckpunkte seines Jahresprogramms als Bürgermeister. Demnach sei die wichtigste Herausforderung, die Feuerwehr für die Stürme der Zukunft wetterfest zu machen. Die bestehende Organisationsstruktur ist bereits zehn Jahre alt, sie war aus dem Gefahrenabwehrbedarfsplan hervorgegangen, den der Brandschutzexperte Hans Roy 2008 im Auftrag der Stadt Friedland verfasst hatte. Roy ist nun gebeten worden, eine Neufassung auf Basis der aktuell verfügbaren aktiven Einsatzkräfte zu erarbeiten. Wie das Ergebnis ausfällt, darüber möchte sich weder der Bürgermeister als Träger des Brandschutzes noch Vertreter der Feuerwehr vorschnell äußern. "Es geht darum, die Einsatzbereitschaft der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute, auch an den Werktagen tagsüber zu sichern", so Hähle während seiner Neujahrsansprache. Es werde auch über Technik und Standorte zu reden sein, sagte Hähle auf Nachfrage. Auch für den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Karsten Radlow, ist die Feuerwehr-Strukturreform das wichtigste Vorhaben der Stadt in diesem Jahr. Wichtig sei ihm, dass dabei ein größtmöglicher Konsens zwischen den Einsatzkräften und dem Träger Brandschutz, also der Stadtverwaltung, erzielt werde.

Traditionell versichern sich Vertreter der Stadt Friedland und der polnischen Partnerstadt Sulecin auf dem Neujahrsempfang ihrer gegenseitigen Freundschaft. So auch dieses Mal. Kurze Ansprachen hielten der Vorsitzende des Stadtparlaments Zbigniew Szczepanski und die stellvertretende Bürgermeisterin Iwona Walczak. Die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene werde ungeachtet der jeweiligen "großen Politik" in bewährter Weise fortgesetzt, versprachen sich beide Seiten.

Als ein Beispiel der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nannte Friedlands Bürgermeister am Rande des Empfang ein Projekt, das im Wesentlichen mit Hilfe des grenzüberschreitenden Förderprogramms "Interreg" finanziert wird: Die Sanierung der Burgmauer. Dafür werden 2018 und 2019 insgesamt 280 000 Euro investiert, den Löwenanteil davon, nämlich 238 000 Euro, stammt aus dem deutsch-polnischen Fördertopf.

Weiteres Vorhaben in diesem Jahr ist die Fortsetzung der Sanierung der Kitas in Pieskow (Biene Maja) und in Groß Muckrow (Pusteblume). In beiden Einrichtungen finden Arbeiten an den Gebäuden statt: Dazu zählt die Sanierung der Fassade und der Einbau einer neuen Heizung. Außerdem werden die Außenanlagen beider Einrichtungen neu gestaltet. In die beiden Kitas (die Friedländer Einrichtung Villa Kunterbunt wurde 2017 fertiggestellt) investiert die Stadt 337 000 Euro, davon 90 000 aus Eigenmitteln.