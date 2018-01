Angeklagter gibt Drogenhandel zu

Holger Rudolph

Neuruppin (MOZ) Drogenhandel in nicht geringer Menge sowie Verstöße gegen das Waffengesetz werden dem 37-jährigen Neuruppiner Fabian M. vorgeworfen. Am Dienstag ließ der Angeklagte beim ersten Verhandlungstag am Neuruppiner Landgericht durch seinen Anwalt eine Erklärung verlesen, mit welcher er zugab, Drogen besessen, sie selbst konsumiert, aber auch mit ihnen gehandelt zu haben. Künftig werde er ein gesetzeskonformes Leben führen.

Mit der Bekämpfung seiner Sucht habe er bereits während der Untersuchungshaft erfolgreich begonnen. Die Therapie werde er auf jeden Fall fortsetzen. Seine Verlobte, die am Dienstag im Zuschauerraum saß, stehe zu ihm. Auch werde ihn sein früherer Arbeitgeber wieder einstellen. Er hoffe auf ein mildes Urteil.

Das Gericht hatte einige Polizeibeamte als Zeugen geladen, die an den Hausdurchsuchungen bei Fabian M. am 4. und 19. Juli 2017 beteiligt waren. Dabei sind 75,4 Gramm Amphetamine und 19,4 Gramm des Cannabis-Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol gefunden worden. Zudem wurden ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker, eine Gasdruckpistole sowie 5267Euro und zwei Mini-Goldbarren entdeckt.