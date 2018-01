Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Jede freie Minute proben Jennisa Vong Prajun (16) und Paul Leo Kanski (16) ihr Programm auf dem Flügel. Die Fürstenwalder Nachwuchspianisten starten beim Regionalfinale Nord-Ost "Jugend musiziert" in der Kategorie "Klavier vierhändig". Musiklehrerin Gerlint Böttcher - selbst internationale Konzertpianistin - feilt immer wieder mit den jungen Musikern an den Stücken. "Das Lampenfieber wird immer größer, umso näher der Auftritt rückt", sagt Jennisa Vong Prajun. So wie die beiden Fürstenwalder bereiten sich derzeit wohl alle teilnehmende, 250 junge Musiker auf den Wettbewerb, der Freitag und Sonnabend in der Spreestadt stattfindet, vor. Die jungen Künstler wollen ihr Bestes geben- ihr Gefühl und Verständnis der Musik präsentieren.

Von der Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel" haben sich 58 Teilnehmer qualifiziert. Mit 34 startenden Musikern ist der Fürstenwalder Standort Spitzenreiter. 14 Musiker nehmen vom Standort Beeskow, vier aus Eisenhüttenstadt und sechs aus Schöneiche teil.

Beim traditionellen Januarkonzert am vergangenen Sonntag haben 21 Fürstenwalder Solisten und Ensembles Teile ihres Wettbewerbsprogramm dem Publikum vorgestellt. "Die Spannung steigt nicht nur bei den Musikern, auch bei Lehrern, Eltern und Großeltern", sagt Musikschulleiterin Kristin Gatzmaga. Sie drückt den Teilnehmern die Daumen und wünscht ihnen Freude am Musizieren. Sechs Veranstaltungsorte sind geplant: Club im Park, Fürstenwalder Hof, Rathaussaal, Domnotkirche, Geschwister-Scholl-Gymnasium und Räume in der Musikschule. Interessiertes Publikum ist bei den Vorspielen gern gesehen.