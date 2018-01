Kerstin Unger

Landin (MOZ) Im November brannte das Haus der Familie Benz-Weiss ab. Im Dezember stürzte die denkmalgeschützte Scheune daneben ein. Die Familie will die Scheune und das benachbarte Haus aus dem Denkmalschutzkataster streichen lassen. Die Häuserretter wehren sich vehement gegen die Zerstörung des einstigen repräsentativen Ensembles.

Nach dem MOZ-Beitrag "Denkmalstreit in Landin" schrieb Mats Ciupka von den "Häuserrettern" einen mehrere Seiten langen Leserbrief, in dem er der Gemeinde eine Mitschuld an dem "Trauerspiel in Landin" gibt, weil sie dem Vorbesitzer keinen Druck gemacht habe. "Denkmäler in Schutt und Asche zu legen, hat in Brandenburg System. Die untere Denkmalbehörde und das Landesdenkmalamt schieben sich den schwarzen Peter hin und her. Die Politiker ducken sich weg", heißt es in dem Brief.

Die Denkmalschützer und engagierte Bürger in Landin, so schreibt er, sorgten sich um beides. Um der Familie zu helfen, müsse kein Denkmal abgerissen werden.

Der denkmalgeschützte Hof sei in solch einen schlechten Zustand gekommen, weil der Vorbesitzer ihn nicht gepflegt habe und zu wenig Druck der Behörden bekommen hätte. Als er einen Abrissantrag für den Stall stellte und ihm Auflagen für eine Bestandsaufnahme des Stalls gemacht wurden, habe er sich des Hofes entledigt. "Und zwar nur des Hofes, den der neue Käufer herausmessen musste." Der Vorbesitzer habe sich des Denkmals entledigt, obwohl er genug Finanzkraft gehabt hätte, diesen Hof instand zu halten. "Das Land besitzt er übrigens noch, auch das Bauland hinten zur Straße ...

Soll er doch Herrn Benz das Bauland zur Verfügung stellen, wenn er etwas mehr Platz braucht für seine Familie", meint Mats Ciupka. "Herr Benz-Weiss kann sich aber nicht aus der Verantwortung des Denkmals entziehen, da Herr Müller schon mit dem Kauf die Informationspflicht hatte, dem neuen Besitzer mitzuteilen, dass das Wohnhaus unter Denkmalschutz steht und dafür eine Bestandsaufnahme gefordert wurde." Wenn diese Information im Kaufvertrag unterschlagen wurde, so könne Marcel Benz-Weiss auf eine Rückabwicklung des Kaufvertrages bestehen.

Wenn im Kaufvertrag die Sicherungspflicht nicht festgehalten ist, sei eine Enteignung möglich, erklärt der Häuserretter. Es habe mindestens zwei Interessenten für das Grundstück in Landin gegeben. "Die wollten aber nicht die Hoffläche von dem angrenzenden Land entkoppeln lassen. Wir Häuserretter sprechen uns ebenfalls gegen die Entkopplung, gegen die Fehler der Nachwende aus: die Zerschlagung von Gütern und Hofflächen von dem dazugehörigen Land."

Das Wohnhaus, für das Marcel Benz-Weiss einen Abrissantrag gestellt hat, sei von den Hausrettern im Mai begutachtet worden und in baulich gutem Zustand. Die Sanierung benötige nicht mal ein halbes Jahr und sei günstiger als ein Neubau, argumentiert Mats Ciupka. Dass sich die Familie einen Wiederaufbau nicht leisten könne, sei ebenso falsch. "Wer ein Denkmal kauft und seinen Zustand kennt, sollte auch in der Lage sein, diese Gebäude wieder in einen ansehnlichen Zustand zu bringen." Marcel Benz-Weiss habe die Genehmigung, auf seinem Grundstück mit dem abgebrannten Haus von dem Geld der Versicherung neu zu bauen.

"Wer sich so respektlos gegenüber dem Allgemeinwohl - den Denkmälern - verhält, dem sollte die Denkmalbehörde mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Einhalt gebieten: Wiederaufbau des Stalls wäre die richtige Devise", fordert der Vertreter der Häuserretter. Zudem schlägt er vor, den Titel "Unser Dorf hat Zukunft", den man gerade wegen der Erhaltung von Denkmälern bekommen habe, zurückzugeben.

Jens Wiese von der Landinitiative, der selbst ein altes Bauernhaus saniert, stimmt den Häuserrettern zu, was den notwendigen Erhalt des denkmalgeschützten Hauses betrifft. Ihm habe dieses schöne Bauernhofensemble direkt gegenüber der Dorfkirche schon immer sehr am Herzen gelegen. Die Landinitiative hätte sich auch sehr darum bemüht. Leider seien alle Erklärungen und Hinweise umsonst gewesen. "In diesem Fall offenbaren sich die Versäumnisse der Gemeindevertretung der Vorjahre. Wer kein Konzept hat, keine Idee, wie sein Ort und seine Umgebung einmal aussehen sollen, der wird sich auch nicht für erhaltenswerte Bauten und Denkmalschutz einsetzen", schreibt er. Landin müsse aber gerade jetzt den Titel "Unser Dorf hat Zukunft" behalten. "Nehmen wir diese so eingetretene Situation als Anspruch und Herausforderung", meint Jens Wiese und schlägt vor, nochmal mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen und im Kontakt zu bleiben. "Ansonsten droht eine tiefe Spaltung - auch innerhalb der Menschen im Ort."

Bürgermeister Wolfgang Säger widerspricht der Aussage, es gebe keine Konzepte für Landin. Nur das Geld dafür fehle. Er berichtet, dass es kürzlich einen Termin mit Vertretern der Denkmalbehörde gegeben habe. Eine Entscheidung über den Antrag auf Abriss sei noch nicht gefallen. Gesetzliche Regelungen müssten jedoch eingehalten werden.

Laut Bauordnungsamt des Landkreises durfte bisher lediglich der einsturzgefährdete Bereich der Scheune zur Gefahrenabwendung abgetragen werden. "Für den Antrag auf Löschung aus der Denkmalliste ist das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege zuständig, in welcher der Antrag zur Bearbeitung vorliegt. Für eine Entscheidung sind von Herrn Benz-Weiss noch Unterlagen nachzureichen", teilte Ramona Fischer, Pressesprecherin der Kreisverwaltung Uckermark, mit.