Eine Kampfabstimmung ohne Wahltaktik

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Oliver Borchert (F.Bg.W.) ist neuer Ortsvorsteher in Wandlitz. Der 47-Jährige bekam am Montagabend im zweiten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen. Insgesamt vier Interessenten hatten ihren Hut in den Ring geworfen.

Es war ein Abend, der für die Mehrheit des Ortsbeirates beim Italiener am Strandbad endete. Im Nachklang zur Sitzung, das ist seit vielen Jahren so üblich, tauschen sich die Mitglieder im Wandlitzer Ortsbeirat im unbeschwerten Gespräch und beim gemütlichen Kaltgetränk miteinander aus. "Ich habe etwas gegessen und ein Bier getrunken. Diese anschließenden Treffen gehören zum guten Ton, das wird auch so bleiben", berichtete Oliver Borchert am Tag nach seiner Wahl, bei der es durchaus spannend zuging. Borchert bekam im ersten Wahlgang vier Stimmen, Wolfgang Kirschner (EBWP) und Michael Berbig (Linke) konnten jeweils zwei Stimmen auf sich vereinen, Jürgen Hintze (BVB/Freie Wähler) wählte sich vermutlich selbst und schaffte es mit einer Stimme nicht in den zweiten Wahlgang.

Dieser Urnengang legt die Vermutung nahe, dass es keinerlei taktische Absprachen der Wahlkämpfer untereinander gab, denn diese hätten sich nun auf einen Bewerber konzentrieren müssen. Borchert bekam erneut vier Stimmen, Berbig drei und Kirschner wieder zwei. "Ich bedanke mich für die Wahl und werde meinen Worten Taten folgen lassen", versprach Borchert, nachdem er seinen Platz im Präsidium eingenommen hatte.

Dass es in den knapp zwei Jahren bis zur nächsten Kommunalwahl nicht an Arbeit mangeln wird, darüber herrscht bei Borchert offenbar Klarheit. Deutlich wurde beispielsweise von seinem Mitbewerbern die mangelhafte Kommunikation des bisherigen Ortsvorsteher Ingo Musewald kritisiert. Die Mehrheit des Ortsbeirates fühlte sich offenbar von Informationen ausgegrenzt und erwartet an dieser Stelle Verbesserungen. Weitere Themen benannte Borchert selbst. So will er sich um die Zukunft der Wandlitzer Feuerwehr kümmern und sich die Gutachten besorgen, die sich mit den Ausbau- und Erweiterungsmöglichkeiten des Gebäudes an der Kirchstraße befassen.

Ein nicht minder sensibles Thema dürfte der Ausbau am Lanker Weg werden. Wenn der Kreuzungsbereich und die grundhafte Straßenerneuerung in einem Zug durchgezogen werden, sind Verkehrsprobleme an diesem Nadelöhr absolut gewiss. "Wir brauchen eine bürgerverträgliche Lösung", mahnt Borchert daher und bringt mit einer Einbahnstraßenregelung eine Idee ins Spiel, die unlängst bei einer Straßeneinweihung aufgekommen war. Die Einfahrt ins Wohngebiet könnte über eine Behelfsstraße am Lanker Weg erfolgen, die Ausfahrt wäre dann beispielsweise über die Platanenstraße gewährleistet. "Mit einer halbseitigen Sperrung ließe sich der Fahrzeugverkehr halbieren", schlägt Borchert vor.

Viel Arbeit und Denkleistung verdient auch ein weiteres Themengebiet, das mit dem Lanker Weg zumindest verknüpft ist. Die rasante Entwicklung des Verkehrs belastet die Wandlitzer zunehmend. Aus diesem Grund wurde nun endlich ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, an das sich große Hoffnungen knüpfen. "Teil dieses Gutachtens muss auf jeden Fall eine zweite Ausfahrt aus dem Wohngebiet "Heilige drei Pfühle' werden. Beispielsweise gibt es die Idee, diese über die Ruhlsdorfer Straße zu realisieren", ruft Borchert in Erinnerung.

Wie er sagte, bekam er am Dienstagmorgen auch einen Anruf inklusive Gratulation von der Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant. Mit der Verwaltungschefin will sich Borchert ohnehin alsbald treffen, beispielsweise um Kritikpunkte der Bürger anzubringen. So beklagte am Montagabend Sven Roos, Vereinsvorsitzender von Eintracht Wandlitz, dass er sich wegen der geplanten Gebührenerhöhung bei der Nutzung kommunaler Sportstätten bereits Mitte Dezember an die Rathauschefin gewandt hätte, ohne bislang eine Eingangsbestätigung des Schreibens oder gar eine Antwort erhalten zu haben. "Das wäre nicht meine Art und Weise und entspricht auch nicht meinem Verständnis von Bürgernähe. Allerdings kann ich nur Mittler sein und lediglich bei der Bürgermeisterin darauf dringen", reagierte Borchert am Montag. Er bestätigte dies am Dienstag nochmals, indem er die Bürgermeisterin daran erinnerte, dass sie einst mit der Anspruch der Bürgernähe ins Amt kam.

Oliver Borchert hält immer dienstags ab 16 Uhr seine Ortsvorsteher-Sprechstunde ab. Sein Büro befindet sich in der Kirchstraße 11 in Wandlitz Dorf.