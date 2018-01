Termin für Weihnachtsbaumentsorgung

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt (MOZ) An den beiden vergangenen Wochenenden haben in den Orten der Region die traditionellen Veranstaltungen zum Weihnachtsbaumverbrennen-stattgefunden. So auch, wie schon in den Vorjahren, in Brieskow-Finkenheerd. "Tannenbaum in Flammen", hieß es am See in Brieskow-Finkenheerd, wo seit Jahren der Fischereibetrieb Schneider zum großen Feuer einlädt und das auch organisiert. Zu maritimen Melodien wurden natürlich Fischbrötchen, Frischbuletten, Räucherfisch - also Produkte der heimischen Produktion gereicht und das Weihnachtsbaumverbrennen regelrecht zelebriert. Während Senior Peter Schneider im Gespräch mit vielen Gästen war, sorgten die Söhne und Fischereimeister Robert und Henry für die entsprechenden Show-Effekte und den richtigen Funkenregen.

Weihnachtsbäume, die noch nicht in Flammen aufgegangen sind, werden in den kommenden Tagen durch das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) abgeholt. Am Freitag findet das in den Orten der Ämter Neuzelle, Schlaubetal und Brieskow-Finkenheerd statt. Die Tannen und Fichten werden nicht mehr im Rahmen der Restabfallentsorgung eingesammelt. Laut Gesetz muss eine hochwertige Entsorgung gesichert werden, sie werden kompostiert. Deshalb werden die abgeschmückten Bäume in den Orten auch an zentralen Stellen gesammelt und von dort abgeholt. In den meisten Fällen sind es die Standorte der Glascontainer.

Am längsten dürfen sich die Eisenhüttenstädter über ihren Festtagsschmuck freuen bzw. darüber ärgern, dass die Gehölze inzwischen ordentlich nadeln. Denn erst am Montag machen die Müllautos eine Tour durch die Wohnkomplex V bis VII. Dort werden die Bäume von den Müllstellplätzen abgeholt, im Ortsteil Fürstenberg vom Glascontainerstellplatz.