In Erwartung eines spannenden 2018

Sabine Rakitin

Bernau (sas) Einen solchen Andrang hat es im Bürgerbüro der Bernauer CDU noch nicht gegeben. An die 60 Gäste füllen am Montagabend zum Neujahrsempfang den kleinen Raum: Mitglieder der Partei aus Bernau und Panketal, Abgesandte von andere Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, Vertreter von Vereinen und städtischer Gesellschaften. Mit Bürgermeister André Stahl (Linke), seiner Stellvertreterin Michaela Waigand und Baudezernent Jürgen Jankowiak ist fast die gesamte Rathausspitze erschienen.

"So voll hatten wir es lange nicht mehr", sagt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Daniel Sauer und schlussfolgert, das müsse mit dem CDU-Landratskandidaten zusammenhängen. Er verkündet launig den mehrdeutigen Spruch des Tages: "Nickel zieht".

Auf das "bewegende und spannende Jahr 2017", in der die CDU ihre beiden Ziele - die Kreisgebietsreform zu stoppen und bei der Bundestagswahl mit Hans-Georg von der Marwitz erneut das Direktmandat zu erringen - erreicht habe, folgten nun drei Vorhaben, für die sich die Partei in der Stadt stark machen wolle. Sauer nennt zunächst die Förderung der Ansiedlung junger Familien durch die Bereitstellung von Grundstücken zu günstigeren Preisen. Darüber hinaus solle der südliche Barnim eine "Region der Sicherheit" werden. Die Kommunen könnten durchaus "gemeinsam mit Partnern Dinge bewegen", ist er überzeugt. Und nicht zuletzt gehe es in diesem Jahr um die Vorbereitungen zu den Kommunalwahlen im Frühjahr 2019 und den Landtagswahlen im Herbst 2019. "Die CDU will den nächsten Ministerpräsidenten in Brandenburg stellen", benennt der Ladeburger klar das Ziel der Partei.

Zunächst geht es aber erst einmal um die Landratswahl am 22. April, bei der der Bernauer Fraktionsvorsitzende Othmar Nickel als Kandidat antritt. Sein Wahlprogramm hat er gerade erst am vergangenen Wochenende vorgestellt. Auf dem Neujahrsempfang spricht er als Bernauer Fraktionschef, kündigt die ersten Beschlussanträge in der Stadtverordnetenversammlung zu den Themen Verkehr, Bauen und Sicherheit an. "Die Vorschläge dazu kommen von den Bürgern. Das soll Leitfaden unserer Politik sein", sagt Nickel. Er erwartet ein "spannendes Jahr".