Stammtisch fordert Leitplanken an der B87

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Nachbesserungen beim Umbau der Auffahrt zur Ortsumgehung Beeskow aus Richtung Ranzig fordert die Runde des Beeskower Kraftfahrerstammtisch. Die Richtungsänderung, der Linksschlenker, werde zwar durch eine große Tafel angezeigt. Sinnvoll wäre es aber, dort auch Leitplanken zu montieren. Vor allem Ortsfremde Kraftfahrer könnten sich dann besser orientieren. Zudem würden durch die Leitplanken Benutzer des Radweges auf dieser Seite der Straße besser geschützt.

Norbert Lehnhardt, Organisator des Stammtischs und als Polizist viele Jahre in der Präventionsarbeit tätig, hat diesen Hinweis auch an das Amt für Straßenverkehr und Ordnung des Landkreises geschickt.

Leitplanken waren im übertragenden Sinne das Thema der ersten Stammtischrunde des Jahres. Diskutiert wurden verschiedene Themen, die die Verkehrssicherheit in der Region erhöhen können.

Angeregt wurde in diesem Zusammenhang beispielsweise, Rad- und E-Bikefahrer in der Beeskower Breitscheidstraße vom Gehweg auf die Fahrbahn zu leiten. Dies würde insbesondere dann zur Verkehrssicherheit beitragen, wenn in der Saison viele Radtouristen unterwegs seien. Der Rad- und Gehweg in dieser Straße wird von vielen Schülern benutzt, die zu Fuß von der Oberschule und vor allem vom Gymnasium aus zum Sport- und Freizeitzentrum unterwegs sind.

Der Beeskower Kraftfahrerstammtisch, zu dem im Januar fast 30 Besucher kamen, tagt jeweils am zweiten Donnerstag des Monats im Hotel zum Schwan. Das Treffen ist öffentlich, jeder Interessierte kann ohne weitere Verpflichtung teilnehmen.