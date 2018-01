Zeit zu knapp für intensives Studium

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Eine richtige Empfehlung für den Hauptausschuss konnten die Mitglieder Bauausschuss in puncto Haushalt 2018 am Montagabend nicht wirklich geben. Zu kurz sei die Zeit gewesen, um sich mit dem fast 500-seitigen Zahlenwerk zu befassen, hatte Jörg Grundmann von den Linken gesagt. Er enthielt sich der Stimme. Wie auch Olaf Schröder, der den Entwurf des Haushaltsplanes erst in der CDU-Fraktion besprechen wolle. Lediglich Udo Schonert (SPD) votierte für den Vorschlag der Verwaltung.

Die hatte Jens Schmoldt stellvertretend für den sich im Urlaub befindlichen Fachdienstleiter Rainer Texdorf in den Bauausschuss entsandt. Jens Schmoldt, der für Ordnung und Sicherheit zuständliche Fachbereichsleiter, meinte, dass der Haushaltsplan 2018 kein Hexenwerk sei und nichts beinhalte, was nicht schon vorher bekannt gewesen sei. Was die baulichen Investitionen betrifft, gebe es die Prioritätenliste, die von den Stadtverordneten beschlossen wurde. Schmoldt richtete sein Augenmerk unter anderem darauf, dass in diesem Jahr hinreichende Gelder zur Bauunterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen eingestellt seien. Je weiter man mit Unterhaltung ins Hintertreffen gerate, umso prekärer werde es.

Ausschussvorsitzender Udo Schonert nannte als Beispiel für anstehende Investitionen den ersten Bauabschnitt zur Attraktivitätssteigerung des Freibades. Dort soll ein Eltern-Kind-Bereich entstehen. Darüber hinaus verwies er auf die weitere Sanierung der Oberschule sowie auf den anstehenden Ausbau der Ortsdurchfahrt der B 158 zwischen Einmündung Schlossparkambulanz bis zur Auffahrt zum "OFFI".