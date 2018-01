Lernbüros statt Frontalunterricht

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Mit einem Tag der offenen Tür auf dem Bildungscampus Müllrose stellen sich am Sonnabend die Grund- und Oberschule, das Praxislernzentrum und der Hort vor. Informiert wird vor allem über das Schulkonzept, mit dem die Selbstständigkeit der Schüler besonders gefördert wird.

Frontalunterricht war gestern - heute heißt es "Schule im Aufbruch". Die Grund- und Oberschule Müllrose ist eine von nur drei Schulen im Land Brandenburg, die sich an der Initiative "Schule im Aufbruch" beteiligen. Was es damit auf sich hat und wie das funktioniert, davon können sich die Besucher des Tages der offenen Tür an diesem Sonnabend selbst ein Bild machen. Vor allem künftige Erst- und Siebtklässler sind dazu auf den Bildungscampus an der Jahnstraße eingeladen. Und vorstellen wird sich dann nicht nur die Grund- und Oberschule (GOS), sondern auch das Praxislernzentrum und der Schulhort.

"Wir sehen uns als offener Campus für alle Altersstufen. Grundschule, Oberschule und Hort sind auf einem Campus angesiedelt, mit der Kita nebenan arbeiten wir zusammen. Wir präsentieren uns am Sonnabend als eine Gemeinschaft", sagt Tina Horinek. Die Referendarin ist am Tag der offenen Tür für den Grundschulteil verantwortlich. Und für die künftigen Erstklässler hält die GOS ein besonderes Angebot bereit: die Teilnahme an einer informellen Schulfähigkeitsdiagnostik.

"Wir führen mit den Kindern einen sportlichen und einen Allgemeintest durch", erklärt Tina Horinek. Diese würden mit jedem Kind einzeln durchgeführt. "Die Schulfähigkeitsdiagnostik ist vor allem interessant für Eltern, die sich unsicher sind, ob ihre Kinder schon schulfähig sind." Mit dem Ergebnis hätten die Eltern dann bis zum Schuljahresbeginn Zeit, bei möglichen Defiziten gegenzusteuern.

Für die Tests haben die Eltern ihre Kinder bereits angemeldet. Bestandteil des Tages der offenen Tür ist auch, dass Zweitklässler ein Kulturprogramm vorführen, Fünftklässler als Paten agieren und die Kinder betreuen und dass der Hort sich vorstellt.

Im Oberschulteil der GOS können Jugendliche und Eltern hautnah erleben, was "Schule im Aufbruch" - die GOS ist seit 2014 Teil dieser bundesweiten Initiative - praktisch bedeutet. "Die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Englisch werden bei uns in Lernbüros unterrichtet", erklärt Lehrerin Katja Fritzke. "Lernbüros sind Kleingruppen von maximal 15 Schülern. Diese gibt es in drei Niveaustufen, so dass ein hoher Grad an Differenzierung gewährleistet wird und wir besser auf die individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schüler eingehen können." Dieser Unterricht in kleinen Gruppen fördere die Selbstständigkeit der Schüler und fordere diese auch.

Ganz ähnlich ist in Müllrose der Unterricht in den anderen Naturwissenschaften neben der Mathematik organisiert. Hier heißen die Kleingruppen, ebenfalls mit maximal 15 Schülern, Labore. "In diesen Laboren wird viel experimentiert", erläutert Katja Fritzke, die an der GOS für das Projekt "Schule im Aufbruch" verantwortlich ist. "Bei uns laufen praktische Experimente das ganze Jahr über. Das ist sehr handlungsorientiert." Diese Labore gibt es ebenfalls in drei Niveaustufen.

Die Schüler selbst sind es, die am Sonnabend den Besuchern den Unterricht in Lerngruppen und Laboren vorstellen. Und Schüler sind es auch, die im Praxislernzentrum, das Teil der GOS ist, vorführen, wie dort Bildung funktioniert. In diesem Zentrum werden Jugendliche betreut, die ihre Stärke eher in der praktischen Arbeit als im theoretischen Unterricht haben. "Wir werden dort sehr gut unterstützt von Handwerken und Partnerunternehmen, diese stellen sich ebenfalls am Sonnabend vor."

Zum Programm des Tages der offenen Tür gehört aber noch mehr. Die Arbeitsgemeinschaften stellen sich vor, der Förderverein ebenfalls. Im Lehrercafé des Fördervereins gibt es Kaffee und Kuchen, die Jugendfeuerwehr lädt zu Gegrilltem ein. Vor Ort sind auch Kooperationspartner wie die Feuerwehr, die Waldschule, der Müllroser SV und die Kleist-Musikschule aus Frankfurt. Informiert wird zudem über ein besonderes Wasserprojekt: Siebtklässler forschen darin zum Thema Wasser und können auch den Segelschein machen.

Tag der offenen Tür, Sonnabend, 20. Januar, 9 Uhr bis 13 Uhr