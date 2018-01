Festmarkt in Müllrose künftig vielleicht länger

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der "Müllroser Weihnachtszauber" könnte künftig länger dauern als nur einen Tag. Das ist zumindest ein Wunsch von Besuchern, wie Saskia Schink vom Haus des Gastes bestätigt. "Uns gegenüber wurde im vergangenen Jahr mehrfach der Wunsch geäußert, unseren ,Weihnachtszauber' auf ein gesamtes Wochenende auszudehnen", erklärt sie. Bisher wird der Weihnachtsmarkt immer an nur einem Tag - nämlich am Sonnabend vor dem 1. Advent - durchgeführt. Ausnahme war das Jahr 2016, in dem der Markt von einer Agentur durchgeführt worden war und letztlich ein großer Reinfall war.

Die Veranstalter vom Haus des Gastes freut dieser Wunsch natürlich, aber ganz so einfach ist dessen Erfüllung nicht. Denn 2017 gab es zum ersten Mal auch einen Weihnachtsmarkt in Mixdorf, und zwar am 1. Advent. Dieser soll ebenfalls eine Tradition werden und der Termin ist auch bereits festgelegt worden für dieses Jahr.

"Wir wollen auf jeden Fall mit den Mixdorfern sprechen und werden uns auf keinen Fall gegenseitig Konkurrenz machen", betont Saskia Schink. Möglich wäre zum Beispiel, den "Müllroser Weihnachtszauber" bereits am Freitagnachmittag zu eröffnen und dann am Freitag und am Sonnabend durchzuführen. Entschieden ist da aber überhaupt noch nichts. "Wir sind da mit den Gesprächen erst ganz am Anfang."

Von Besuchern und Händlern gab es für den "Müllroser Weihnachtszauber" im vergangenen Jahr sehr viel Lob. "Auch unsere Beleuchtung wurde sehr gelobt", sagt Saskia Schink. "Wir freuen uns darüber natürlich sehr."